Malá zrzavá Mařenka z Arabely od roku 1980 už nám pěkně vyrostla. K překvapení všech televizních fanoušků se ale talentovaná herečka před kamerou neobjevuje. Zvolila si zcela jinou profesi, kde je prý šťastná. Co dělá Veronika Týblová-Polívková dnes?

Nebyla to Arabela, kdy se roztomilá a upovídaná holčička objevila poprvé před kamerou. Dva roky předtím si zahrála v dobrodružné pohádce režiséra Oty Kovala Kočičí princ. Role holčičky s prstýnkem a posléze právě Mařenka v Arabele byly, a dodnes jsou Týblové nejslavnější role. Dětská hvězda totiž v rozvíjení svého potenciálu nepokračovala.

Filmaři si Veroniku vytáhli přímo ze školní lavice, a to na doporučení její vlastní paní učitelky. Bylo to živelné dítě, a tak při vzpomínkách na své první angažmá sama herečka polemizuje, jestli to tehdy nebyl vlastně záměr. „Byla jsem docela živel, paní učitelce asi přišlo vhod, že jsem kapku víc chyběla,“ uvedl její slova deník Blesk.

Do Arabely ji nakonec obsadili a malá Verunka tak strávila rok natáčením. Ve škole jí samozřejmě nebylo nic prominuto, musela se spolužáky držet krok a docházela na přezkoušení. Kdo by si pomyslel, že jí to její kamarádi záviděli, je na omylu. Její spolužáci byli naopak rádi, že mají ve třídě právě seriálovou Mařenku. „Všude se se mnou chlubili, rozhodně se mi nikdo neposmíval,“ zavzpomínala herečka.

Tatínek jí hraní zatrhnul

V seriálu byl jejím hlavním parťákem herec Ondřej Kepka, a protože byly děti, vyváděli ti dva spolu pěkné lumpárny. „Pamatuju si, jak jsme se jednou v pauze při natáčení s Ondrou dali do loupání ořechů a pak jsme měli úplně černé ruce. Další scénu jsme proto museli hrát s rukama za zády,” směje se při vybavení scény z barrandovských ateliérů a dodává, že režisér Václav Vorlíček s nimi musel mít svatou trpělivost.

Za Arabelu dostala Týblová celých šest tisíc korun a koupila si za ně věc, po které už dlouho toužila. „Splnila jsem si svoje největší přání a koupila jsem si lyže Blizzard s kvalitním vázáním,” rozplývá se herečka. Jen pro porovnání, dnes má šest tisíc korun batole za tři natáčecí obrazy.

S jejími dalšími rolemi to nebylo však nijak valné, ačkoliv k tomu měla dobře našlápnuto, Do všeho se totiž vložil její tatínek, který byl novinář a když se mu role jeho dcery zdály příliš “angažované”, natáčení jí zatrhnul. „Tatínek byl novinář a po roce 68 nemohl psát. Dokud jsem hrála normální holky, podporoval mě, ale dceru funkcionáře mi hrát nedovolil,“ vypráví herečka, ale dodává, že tehdy jí to nevadilo, protože se rozhodně nenudila. Hrála totiž házenou a natáčení brala jen jako příjemné zpestření.

Paní učitelka z Arabely

Toto rozhodnutí v podstatě pak zformovalo celou její budoucnost. Namísto herecké konzervatoře se vydala směrem pedagogiky. Vystudovala fakultu a tuto práci i dodnes dělá. „Učím na prvním stupni a baví mě to. Snažím se učit formou humoru a strašně se přitom vyřádím,“ je nadšená bývalá dětská hvězda. Její práce ji prý naplňuje a v podstatě si do ní chodí odpočinout. Co více, její žáci ji zbožňují a jsou velmi rádi, že je učí právě seriálová Mařenka.

Mohlo by se zdát, že život Veroniky Týblové-Polívkové je jedna velká harmonie, ale i ona se potýkala s jistými obtížemi. Ty se týkaly jejích vztahů s muži. Už jako mladá dívka se seznámila na diskotéce se svým prvním manželem, se kterým se i hodně mladí brali. Ze vztahu vzešel syn Petr, ale manželství nevydrželo. „S prvním mužem ale vycházíme dobře a Péťovi je dobrým tátou," uvedla bývalá herečka.

Bohužel ani napodruhé při ní štěstěna nestála, a ačkoliv má z dalšího manželství krásnou dceru Veroniku, i to se po krátké době rozpadlo. Veronika ale nesmutní, má dvě krásné zdravé děti a nebránila by se prý ani třetímu. Na to jsou ale vždy potřeba dva a na toho pravého malá Mařenka ještě stále čeká.

