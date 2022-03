V roce 2018 ostřeloval záhadný vesmírný objekt vlnami Zemi. Pak ale zmizel

Radioteleskop v australském New South Walesu.

Foto: Profimedia.cz

Co víme o radiových signálech přicházejících z vesmíru? Jsou známkou života ve vesmíru nebo mají zcela jiný původ? Takovéto radiové signály nebyly doposud pozorovány a vědcům potvrdily to, co bylo doposud jen teorií.