22. června roku 2018 se stala pozoruhodná událost. Proběhla silná astronomická exploze, 10 až 100 krát silnější než běžné supernovy. Díky své velikosti dostala přezdívku „kráva”. Nová zjištění o jejím původu mohou přehodnotit současná chápání vesmíru.

Bylo to nádherné divadlo. Jeho průběh sledovalo nejméně 24 velkých dalekohledů. Jednalo se tak o jedno z nejpopulárnějších pozorování v historii astronomie. Výbuch byl předběžně definovaný jako supernova typu Ib. Vědce však zarazila jeho masivnost a tvar.

Obecně mají exploze ve vesmíru sférickou formu. Vychází ze struktury hvězd. AT2018cow ale připomínala spíše palačinku. Rozkládala se na ploše 2 světelných let. Lokalizovaná byla do galaxie CGCG 137-068, která se od nás nachází 180 milionů let daleko.

Výbuch jako kráva

Záhadný výbuch byl zároveň tak horký, že zářil jasně modrým světlem. „Analýza dat potvrdila, že se jednalo a vzácný rychlý modrý optický přechod (FBOT),” vysvětluje Justyn Maund z Sheffieldské univerzity. „Tyto exploze jsou extrémně vzácné. Viděli jsme jich zatím pouze pět. Víme o nich, že se nechovají jako běžné supernovy nebo záblesky gama, ale jsou jasnější a vyvíjejí se příliš rychle.”

Zdroj: By Sloan Digital Sky Survey, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70204364 AT2018cow

Pro podivný tvar AT2018cow existuje několik potenciálních vysvětlení. Zúčastněné hvězdy mohly těsně před svou smrtí vytvořit disk nebo by mohlo jít o nevydařenou supernovu, kdy se jádro objektu zhroutilo do černé díry či do neutronové hvězdy, která pak pozřela zbytek materiálu.

„Klíčem k pochopení jevu by mohly být zaznamenané úrovně asymetrie a záblesk polarizovaného světla, jenž jsme změřili pomocí Liverpoolského dalekohledu na ostrově La Palma. Na základě toho jsme zrekonstruovali 3D tvar celé exploze,” vysvětluje Maund.

Nové poznatky

Astronomové díky modelu zmapovali kraje výbuchu, což jim umožnilo vidět, jak plochý byl. Nyní počítají s tím, že se jim podaří odhalit, jakým způsobem hvězdy ve vesmíru ukončují svůj život. Navázali totiž spolupráci s mezinárodní observatoří Vera Rubin v Chile v naději, že objeví více FBOT.

Zdroj: Youtube

Pracoviště se pyšní největším teleskopem na světě, který se skládá ze čtyř samostatných dalekohledů s primárním zrcadlem o průměru 8,2 metru. Je schopný zaznamenat viditelné i infračervené vlnové délky.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.academic.oup.com, www.phys.org