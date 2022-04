Vědci zachytili ve vesmíru 5 záhadných obřích kruhů. Jeden se podařilo vyfotit

Vesmír odkrývá svá tajemství.

Foto: Profimedia.cz

Je jich zatím jen pět v celém zkoumaném vesmíru. Odd Radio Circles neboli Zvláštní rádiové kruhy byly poprvé spatřeny až v roce 2019. Nyní se vědcům podařilo jeden z nich vyfotografovat.

Jsou zaoblené a mají jasnější okraje. Tři Zvláštní rádiové kruhy, ve zkratce ORC, zachytil poprvé australský komplex radioteleskopů ASKAP před třemi lety. Byly viditelné pouze v rádiových vlnách a vědci z nich byli zmateni. Později byla jejich existence potvrzena dalším teleskopem Compact Array a nalezeny další dva.

Mysterious radio waves a million light years across, known as “odd radio circles”, have been definitively spotted 5 times, and each of them has a supermassive black hole at its centre. https://t.co/fJnuygPmJ8 — New Scientist (@newscientist) March 24, 2022

Na první pohled připomínají mýdlové bubliny. Nacházejí se ve vysokých galaktických šířkách, mimo naši Mléčnou dráhu. Vědci předpokládají, že v průměru mohou měřit až milion světelných let. To potvrdil jihoafrický teleskop MeerKat, kterému se jeden z OCR podařilo vyfotografovat.

Vesmírné rádiové kruhy

Nazelenalý objekt je podle výpočtů až 16krát větší než naše Galaxie a trvalo asi jednu miliardu let, než narostl do nynější velikosti. Astronomové však zatím neví, jak on a jeho kolegové vznikl. Mají však několik teorií.

Mezi možná vysvětlení řadí proudy radiace z aktivního galaktického jádra, terminační vlnu způsobenou hvězdnými větry v galaxii, či kolize supermasivních černých děr. Při takové události se uvolňuje obrovské množství energie, jež by na vytvoření OCR stačila.

Pokud by se v centru galaxie spojily dvě supermasivní černé díry, vytvořily by obrovskou rázovou vlnu procházející nově vytvořenou kupou. Představit si to můžeme jako sonický třesk mající původ v letu nadzvukového letadla. Ta by mohla vygenerovat rádiové záření.

Čekání na vlnu

Vědci doufají, že rázovou vlnu by v budoucnu mohla zachytit síť radioteleskopů MeerKat, jež se skládá z 64 jednotlivých rádiových antén v podobě disků o průměru 13,5 metru. Ty jsou rozmístěny na ploše široké kolem 4 kilometrů. Jejich teorie by se tím potvrdila.

Zdroj: Youtube

Klíčem k vyřešení záhady Zvláštních rádiových kruhů je shromažďování dat ze směrových antén MeerKat a ASKAP, hledat další podobné OCR a monitorovat již nalezené. Další poznatky by mohl poskytnout i plánovaný radioteleskop Square Kilometer Array (SKA), který bude rozmístěn v Jihoafrické republice a v Austrálii. Bude se nacházet na ploše 1 km² a po dokončení půjde o největší soustavu radioteleskopů na světě.

Zdroj:

www.livingfuture.cz, www.cnn.iprima.cz, www.cs.wikipedia.org, www.alienradar.net