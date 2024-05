Herečku na úvodním obrázku můžeme znát pouze z jednoho českého filmu – velmi úspěšné komedie z roku 2000. Tehdy jí bylo dvacet čtyři let. Byla jednou z party mladých lidí, kteří se snaží navázat milostný vztah a hlášky z něho zlidověly. Příznivci filmu už nejspíš tuší. Co o herečce víme?

Děj filmu se odehrává ve velkoměstě konce 90. let a získal devět nominací včetně za nejlepší film a za nejlepší režii. Tu měl v rukou David Ondříček, scénář k němu napsal Petr Zelenka, také autor známých Knoflíkářů.

close info YouTube / YouTube zoom_in Představitel Jakuba získal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Hráli v něm také do té doby z filmového plátna poměrně neznámí herci. (Tato silueta je i „typickou“ upoutávkou.)

Krásná Makedonka

Dnes osmačtyřicetiletá herečka se narodila dne 11. října 1975, je z umělecké rodiny a pochází ze Skopje, hlavního města Severní Makedonie. Že byl její tatínek malíř a maminka vedla galerii vám uhádnout její jméno asi nepomůže, ale rodinné prostředí ji zavedlo na univerzitu, kde vystudovala umění a archeologii. Jako mladá si nenechala ujít jedinou výstavu, divadelní či filmovou premiéru.

Když jí bylo šestnáct, natáčel se poblíž jejího bydliště nějaký film a ona zatoužila nahlédnout pod filmovou pokličku. Pozorovat práci filmařů jí štáb nedovolil, ani za příslib „vaření kafíčka“. Nicméně je zaujala, udělali s ní pár snímků a poslali je castingové agentuře.

Díky tomu záhy získala svou první roli jako makedonsko-albánská dívka Zamira v makedonsko-francouzsko-britském válečném dramatu Před deštěm z období války v bývalé Jugoslávii. Získal Zlatého lva a nominaci na Oscara.

Ach, ta čeština (?)

Do jejího života tak vstoupil film nejen před kamerou, ale i později i za ní, jak je zmíněno níže. Znala československou i českou filmovou tvorbu, která se jí líbila. Zelenkovi Knoflíkaři ji jako členku poroty na filmovém festivalu v Chotěbuzi v Německu naprosto uchvátili. Tam se s jeho scénaristou seznámila, a tam jí také nabídnul roli barmanky pro film, na jehož scénaři pracoval, ač ji měla původně ztvárnit vhodná americká herečka.

close info YouTube / YouTube zoom_in „Myslím, že lidi jsou tady k sobě zlí. Protože čeština je zlá. To je blbej jazyk. Tvrdej a složitej. Pořád nějaké možná a kdyby.“

Je jedna z jejích známých hlášek. Ale nás Čechy má prý ráda. Na rozdíl od filmových textů v němčině nebo italštině, které se musela nadrtit, mluvit „tím blbým“ jazykem jí problém nedělalo, protože čeština stejně jako její mateřština je slovanský jazyk.

Srdeční záležitost

Makedonská herečka také studovala herectví, a to v Dánsku a ve Spojených státech. Přestože si zahrála v několika významných zahraničních snímcích a stále hraje a herectví miluje, být lidem stále na očích ji vysilovalo. Navíc jí „obdiv a sláva“ připadaly falešné. Nechtělo se jí ani smát či plakat na povel, dávat „moudré“ rozhovory. Přesto, jak říká, do všech rolí dala ze sebe to nelepší. Česká komedie, v níž si zahrála, je ale její srdcovou záležitostí. Na čas strávený v Praze nezapomene, ani na partu, se kterou byla nesmírná legrace.

close info YouTube / YouTube zoom_in V ní byl držitel Českého lva Jiří Macháček. Také, jak již určitě víte, Ivan Trojan a Saša Rašilov ml., tehdy nové filmové tváře.

Teď jste si bezpochyby zcela jistí, ale možná nevíte, že...

Přes herecký úspěch se rozhodla herectví zasunout do pozadí a věnovat se naplno filmu jako producentka. Na svém kontě má, kromě několika úspěšných filmů, i dokument o Matce Tereze. Od té doby se snaží oprostit se od hmotných statků, a prý je to krásná duševní očista, která ji nesmírně posunula. Dnes točí jen filmy, které jí stojí za. Šest let působila i jako novinářka a psala sloupky do makedonských deníků. Je pyšná maminka jedenáctileté dcery jménem Vega, kterou od malička vede k lásce ke knihám a umění, vychovávala ji bez „světa mobilů“. Žijí spolu v hereččině rodném městě.

Herečka, o které je řeč, je Labina Mitevská. V tom jediném českém filmu, ve kterém ztvárnila barmanku Vesnu je komedie Samotáři.

close info YouTube / YouTube zoom_in Vybavili jste si plachou barmanku Vesnu z filmu Samotáři?

Zdroje: www.novinky.cz, www.csfd.cz www.tvguru.cz