Externí autor 1. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Jako malá jsem milovala léto u tety na vesnici. Vonělo senem a sluníčkem a blízkým lesem. S místními kamarádkami jsme lítaly po okolí a nic nám nemohlo zkazit zábavu. Nic, kromě setkání s tragédií.

Nález na půdě

Ten den byl celý divný. Dospělí si vyměňovali kradmé pohledy, mluvili potichu. Obvykle zmlkli, když se přiblížil někdo z nás dětí. Ale i tak jsme tu a tam zaslechly útržek rozhovoru. „Našli ji nahoře, na půdě.“ Co nebo koho? Netušila jsem. A samozřejmě čím záhadněji to vypadalo, tím zvědavější jsem byla.

Když se mamka s tetou večer dívaly na televizi a povídaly si, vyklouzla jsem z pokoje a potichu se vyplížila za dveře. Vyslechla jsem jen zmínky o „chuděře ženské“ a „já se jí nedivím, nikdo se nediví, ale prostě chudák dítě.“.Než se mi podařilo vyšpiónit něco dalšího, začaly mě studit dlaždičky do bosých nohou, tak jsem odběhla do koupelny a potom do pokoje, do bezpečí pod deku.

Co říkali dospělí

Druhý den jsem se setkala s kamarádkami na hřišti, dávaly jsme dohromady, co jsme slyšely. Celý obrázek nám poskytla až jedna z těch starších, která už byla dost velká na to, aby se její rodiče nebáli o její křehkou dušičku.

„Sousedka z posledního baráku tam dole se oběsila na půdě,“ sdělila nám významně. Se zamračeným soustředěním jsem to vstřebávala. „Oběsila se, to jako že se sama uškrtila na šňůře na prádlo,“ vysvětlovala starší holčička. „To jako že už nechtěla žít. Tak je mrtvá. Dají ji do hrobu a tam už zůstane napořád.“

Jakmile byla záhada v základu rozřešena, přestala být zdaleka tak zajímavá – a tak jsme vyrazily na kraj lesa pokračovat ve včerejší hře. Celá záležitost ustoupila v naší mysli do pozadí.

Jen jsme si uvědomovaly, že sousedky syn už se neukázal na hřišti, ani jsme ho neviděly v obchodě, kam jsme chodily na zmrzku. Ale protože jsme se s ním spíš jen znaly, než přímo kamarádily, ani to neovlivnilo naši zábavu.

Konec léta

Když se prázdniny nachýlily ke konci, musela jsem se s maminkou vrátit do města. Příběh o sousedčině sebevraždě mi v paměti vybledl, jak se o slovo hlásily školní starosti. Až po letech jsem se dozvěděla, co se tehdy vlastně odehrálo.

Naše sousedka z konce vesnice byla milá paní, tak jsem si ji pamatovala. Vdávala se mladá za dobře zaopatřeného muže z té samé vsi. Všichni věděli, že se rád napije a honí se za kdejakou sukní. Ale když se jejich, byť nevelké, pozemky a majetky spojily, už to něco znamenalo. Měli hospodářství.

Narodil se jim syn a muž se nějakou dobu snažil alespoň předstírat, že je věrný. I tak spoustu času trávil v hospodě. Jenže pak ho to nejspíš přestalo bavit. Hodně cestoval za prací, takže měl příležitostí až dost.

Poslední rána ale přišla ve chvíli, kdy si našel jednu stálou milenku. Možná se chtěl rozvést, možná ne – možná tím jen vyhrožoval. Každopádně jeho žena věděla, jak si o tom všichni v okolí šeptají.

Kromě toho stála před hrozbou rozpadu majetku a rodiny, a to nedokázala unést. Proto si sáhla na život. Její nevěrný manžel se ovšem štěstí nedočkal. Vyděšená milenka ho opustila, on sám se odstěhoval z krásného domu někam do malého bytu ve městě, kde ho nikdo neznal.

Na vsi se říkalo, že se buď upil k smrti, nebo dokonce, že se nakonec také oběsil. Syna si nakonec vzali do opatrování rodiče sousedky, tedy jeho dědeček s babičkou, protože otec o něj neprojevil ani nejmenší zájem. Našeho kamaráda už jsme po onom osudném létě nikdy neviděly.

Text byl zpracován na základě příběhu, který nám zaslala čtenářka.