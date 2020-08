Krásná vestálka Clodia Laeta byla zneuctěna císařem a pohřbena za živa

Roku 213 prošel Římem podivný pohřební průvod. Krásná dívka ležící na márách oděná do rubáše ještě žila. "Jsem nevinná, a císař sám to moc dobře ví!" křičela. Nebylo to nic platné. Týž den byla zazděna v malé podzemní kobce na Campus Sceleratus a s trochou chleba a vody ponechána svému osudu.