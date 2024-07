Každý z nás určitě slyšel o čáře života na naší dlani, ze které se dá určit, jak dlouho na tomto světě budeme. Věděli jste však, že na dlaních je ukrytá i linie manželství, která je schopná vypovědět nejen to, zda se vám v manželství bude dařit, ale také, jestli je pro vás váš partner ten pravý?

Linie manželství

Linie manželství se nachází pod levým malíčkem. Vede od vnějšího boku dlaně směrem dovnitř. O vašem manželství ví zřejmě víc, než si vy sami umíte představit.

Linie manželství čítá informace o tom, kdy vstoupíte do stavu manželského a kolikrát za život se vám to povede. Ví ale také to, zda je pro vás váš partner tím pravým ořechovým.

Z linie manželství lze ale také vyčíst důležité informace o intimním životě každého z vás. Napovědět může mnohé třeba o věrnosti.

Čtení z dlaně je tisíce let starým způsobem věštění, který má kořeny ve starověkém Egyptě, Číně a Indii. Na dlani rozlišujeme čtyři základní druhy čar. Jsou jimi čára života, čára hlavy, čára srdce a čára osudu.

Kromě těchto hlavních čar pak naše dlaně obsahují celou řadu drobných rýh neboli linek a linií, které jsou pro hlubší poznání sebe samých skutečně důležité.

Partnerství a věrnost

Jednou z těchto rýh je právě i linie manželství. Ta je sice poměrně nenápadná, pokud však chcete zjistit, jak to s vaším manželstvím bude, rozhodně byste ji neměli přehlížet.

Co o vás říkají vaše ruce?

Zdroj: Youtube

Ze svých dlaní tak můžete vyčíst nejen svůj osud, ale také osud svého partnera. Zatímco vy představujete levou dlaň, váš partner je vaší pravou dlaní.

Jak věštba z linie manželství probíhá? Nejprve spojte dlaně vnějšími hranami k sobě tak, aby se obě linie manželství, tedy rýhy pod malíčky obou dlaní, dotýkaly a byly – pokud možno – v jedné rovině.

Jsou si obě linie podobné, nebo vypadá každá úplně jinak? Pokud jsou linie manželství obou dlaní shodné, pak vás čeká jedno manželství, které bude spokojené, plné lásky, věrnosti a porozumění.

Pokud se však obě linie rozcházejí, jsou nesourodé a každá vypadá jinak, pak vás v manželství pravděpodobně nečeká nic dobrého. Dost možná váš čeká více sňatků po sobě, které idylické rozhodně nebudou.

Nesourodé linie manželství značí nevěry a problémy v intimní oblasti. Pokud je vaše linie manželství dlouhá, čeká vás dlouhé manželství, pokud krátká, vaše manželství nebude trvat příliš dlouho. V případě, že linie manželství směřuje dolů, uzavřete sňatek v mladém věku.

Zdroje: www.wikihow.com, timesofindia.indiatimes.com, timesofindia.indiatimes.com