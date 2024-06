Externí autor 20. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

V pátém pokračování série o básnících, kde hlavní roli ztvárňuje Pavel Kříž nesmí samozřejmě chybět nějaká ta múza. Pro tentokrát dostala přezdívku Veverka a role Štěpánovy nové lásky se ujala tehdy čtyřiadvacetiletá Michaela Badinková. Co dělá dnes a jak se změnila?

Rodačka ze slovenských Malacek v roce 2004 učarovala nejednomu mužskému srdci. Aby také ne, na popud režiséra Dušana Kleina si herečka obarvila vlasy z blond na zrzavou a když se k tomu přidal ještě její přirozený půvab a něžný úsměv, kolena by se podlomila každému. Roli přitom Badinková vůbec nemusela dostat.

Do role Veverky Zrzečky byla herečka vybrána pouhý týden před první klapkou. Kvůli účasti ještě na jiném konkurzu navíc přišla na ty do Básníků pozdě, a tak to bylo s její účastí ve filmu dost nahnuté. Naštěstí se za ni přimluvil sám Boris Rössner a tak komise přimhouřila oko nad nedochvilností a Badinkovou do role lékárnice Anny ji obsadila.

Produkce už nakonec začínala být trochu nervózní, že roli Štěpánovy lásky stále nemá obsazenou, což konečně potvrdil i jeden z jejích členů, Miloš Šmídmajer: "Hledání vhodné představitelky už začínalo být docela zoufalé. Hledali jsme v Budapešti, v Bratislavě i ve Varšavě a nic. Míša přišla až jako úplně poslední do devátého kola konkurzu."

Měla vypadat jako Nicole Kidman

Režisér Dušan Klein poté prozradil, že uvažovali i o obsazení Ani Geislerové, nicméně ta zrovna natáčela jiný film, a navíc byla už i v té době pro tuto roli bohužel “moc stará”. "Věděli jsme, že to má být dívka se zrzavými nebo světlými vlasy a s očima, které muže dovedou k nepředloženým činům. Jako první jsme roli Aničky lékárnice nabízeli Aně Geislerové,” doplňuje představu o filmové může Klein.

Blonďatá Badinková si tedy na Kleinovo přání obarvila vlasy na zrzavo a pátá osudová láska lékaře Štěpána byla na světě. Klein totiž chtěl, aby Veverka připomínala australskou femme fatale, herečku Nicole Kidman. Jestli se to Kleinovi povedlo a jestli ji už vzhledem nebo hereckým výkonem Badinková Kidman napodobit dokázala, necháme na každém divákovi.

Stydlivá Badinková se zdráhala svlékat

Režisér byl ale se splněním úkolu spokojený sám za sebe, a tak dost možná i přimhouřil oko, když přišlo na lechtivé scény. Pro Badinkovou to totiž byla první “hanbatá” scéna vůbec, a dost se styděla. Klein tedy stydlivé herečce dovolil, aby tyto záběry natočila ve spodním prádle.

Pro Michaelu Badinkovou, která v té době studovala druhý ročník na DAMU právě u Borise Rössnera to byla první velká filmová role. Ačkoliv je Slovenka, když promluví, vůbec byste to nepoznali. Narozdíl od mnoha svých kolegyň se totiž přízvuku dokázala naprosto zbavit.

Rok 2004 už je ale dávno pryč a mnoho představitelů se nedokázal ubránit zubu času. To ovšem neplatí právě o Veverce Zrzečce. Dnes, po dvaceti letech, vypadá snad ještě lépe, než když se do ní Štěpán Šafránek zamiloval. Posuďte ostatně sami v naší galerii.

