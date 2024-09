Externí autor 17. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Dívenka na obrázku je dnes již dospělá žena a patří mezi nejvýznamnější a nejvlivnější lidi na planetě. Vždy tomu tak ovšem nebylo, narodila se jako obyčejná dívka, do obyčejné rodiny a prožívala si obyčejné věci. Stejně, jako mnoho jiných dětí si tedy prošla i šikanou. Poznáte, o koho se jedná?

Manželka mnoha dívkami obletovaného prince je krásná, úspěšná, pracovitá a mnohými i obdivovaná, ať už pro své chování, styl nebo věčně dobrou náladu. Nicméně za tímto širokým a zářivým úsměvem, který jsme u ní zvyklí na fotografiích vídat, se skrývá mnoho utrpení. A to nejen toho minulého, ale i současného.

Už když chodila do školy, zažila si tyranii od svých spolužaček. Web Mirror informoval o tom, že pro třináctiletou dívku bylo velmi těžké zapadnout do kolektivu. Mezi své spolužáky na Downe House totiž přišla až později. „Všechny chtěly být nejlepší, nejhubenější, nejkrásnější. Myslím, že trpěla od samého začátku,“ vyjádřila se její někdejší spolužačka Emma Sayle.

Byla krásná, vysoká a štíhlá, proto ji dívky šikanovaly

Problémem, který dívky ve své nově příchozí spolužačce viděly, byl její vzhled. Byla totiž krásná, vysoká a štíhlá. A to se samozřejmě neodpouštělo. „Kvůli tomu, jak vypadala, vyčnívala z davu. Ne ale v tom dobrém slova smyslu,“ píše spisovatelka Katie Nicholl.

Škola Downe House byla podle její bývalé studentky Emmy Sayle velmi důrazná v tom smyslu, že na dívky vyvíjela velký nátlak. Bylo to uzavřené místo, kde ne každý zvládl „přežít”. Spousta žákyň trpěla poruchou příjmu potravy.

Samotná ředitelka ale něco takového rázně odmítá. „Nemám žádné zprávy o tom, že by zde probíhalo nějaké závažné šikanování. Určitě se to nestalo. Je dost možné, že si ji nějakým způsobem dobíraly, ale to je u dospívajících dětí normální,“ prohlásila na konto budoucí princezny, která však kvůli nesnesitelné situaci školu po pár měsících změnila.

Na St. Andrews poznala svého budoucího manžela

Downe House se řadila mezi ty „lepší” školy. Ty si rodina mohla dovolit z důvodu, že tatínek s maminkou si založili zásilkovou společnost, což jim začalo vynášet balíky peněz. Svým třem dětem tak mohli zajistit dostatečně kvalitní vzdělání.

Po změně školy se už dospívající dívka ocitla na Marlborough College a posléze ve škole St. Andrews University. Tam také potkala svého budoucího manžela. Říká se, že princ se do dívky zakoukal už v roce 2001, nicméně ona v tu dobu chodila s někým jiným. Až když její láska odjela do zahraničí a milenci zjistili že vztah na dálku nezvládnou, rozešli se a ona se poddala svému osudovému muži.

Jejich vztah se dařilo úspěšně několik let tajit, dokonce měli domluvu, že se spolu ani nebudou ukazovat na veřejnosti. Nicméně paparazzi nic nezastaví, a tak celá věc v roce 2004 praskla. O šest let později přišly zásnuby a ani ne rok na to už stáli před oltářem. Jednalo se snad o nejsledovanější svatbu v historii vůbec.

Tři radostné události a špatná zpráva na konec

Všichni očekávali co nevidět příchod královského potomka, což se skutečně stalo a v roce 2013 se narodil nový následník trůnu. Vévodkyně v dalších letech porodila ještě dvě děti, princeznu a prince.

Zdá se, že od doby, kdy opustila školu a zamilovala se, bylo všechno jako na růžovém obláčku. Na začátku tohoto roku ovšem přišla zdrcující zpráva. Dvaačtyřicetiletá princezna z Walesu má rakovinu.

Trvalo nějakou dobu, než se široká veřejnost dozvěděla pravdu. Princezna se na nějakou dobu přestala objevovat, a tak si novináři začali vymýšlet. To, s čím přišel Buckinghamský palác všechny šokovalo.

Chemoterapii ukončila, léčba ještě potrvá

Dívenka na úvodní fotografii, je Kate Middleton, narozená jako Catherine Elizabeth Middleton, dnes známá jako Catherine, princezna z Walesu.

Podle posledních zpráv princezna úspěšně zakončila léčbu chemoterapií, nicméně cesta k úplnému uzdravení bude ještě dlouhá.

