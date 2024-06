Jak naše tělo stárne a mění se, mění se i náš cirkadiánní rytmus. Tyto „vnitřní hodiny“ pak určují, jak dlouho spíme. Víte, kolik hodin byste měli spát, pokud je vám 50+?

Důležitost spánku

Stárnutí jako takové se netýká jen tvorby vrásek a toho, jak vypadáme. Často ovlivňuje i to, jak se stravujeme nebo jak spíme. Spánkový režim je ale důležitý bez ohledu na to, kolik nám je.

Spánek je pro náš organismus stejně důležitý jako jídlo a voda. Má vliv na naši paměť a kognitivní funkce a schopnosti. Víte, kolik spánku potřebujete po padesátce, aby vaše tělo fungovalo, jak má?

Odborníci se shodují, že lidé po padesátce by měli spát sedm až devět hodin denně. Ačkoli ideální doba spánku se může u jednotlivů lišit, méně než 7 hodin může být pro lidi po padesátce rizikové.

Zároveň by však lidé tohoto věku neměli spát déle než 10 hodin denně. Odborníci se také shodují na tom, že vždy záleží, jak se daný člověk cítí. Pokud spíte méně hodin a jste fit, pak to pro vás není nic, co by vás mohlo ohrozit.

Existují však i lidé, kteří bez svých osmi hodin spánku denně budou unavení a nepoužitelní. Na to je třeba brát zřetel.

Čas na odpočinek

Pro lidi 50+ pak platí, že pokud se cítí unavení i během dne a mají možnost si zdřímnout, měli by to udělat. Odpočinek je pro jejich organismus důležitý.

Kolik spánku potřebujeme v závislosti na věku:

Rozhodně by tito lidé neměli případnou únavu přebíjet zvýšenou konzumací kávy nebo energetických nápojů. Odborníci se shodují, že často stačí krátké zdřímnutí, kdy dotyčný dosáhne hluboké neboli REM fáze spánku.

To je fáze spánku, během které se dotyčný zcela odpojí od vnějšího světa a jeho organimus vypne a zregeneruje. Odborníci dále upozorňují, že případné zdřímnutí by však nemělo trvat příliš dlouho, aby dotyčnému nenarušilo spánek v noci.

Obecně se doporučuje časové rozmezí od 20 do maximálně 90 minut. Delší zdřímnutí se nedoporučuje. Pokud by i krátký „šlofík“ noční spánek narušil, je třeba podřimování přes den zcela odstranit.

Mezi nejčastější důvody, proč lidé po padesátce v noci nespí, patří menopauza u žen a hormonální změny, které s sebou přináší. Dalším důvodem pak může být spánková apnoe. Ta se projevuje chrápáním a zástavami dechu během noci. To výrazně snižuje kvalitu spánku.

Pokud v noci nespíte, máte problémy s usínáním či udržením spánku, je vždy dobré poradit se se svým lékařem. Odhalením příčiny vaší nespavosti je důležitým krokem k nalezení správného postupu, jak spánek zlepšit a každé ráno se cítit odpočatí.

Zdroje: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.telegraph.co.uk, www.healthline.com