New Africa / Shutterstock

Externí autor 15. 9. 2024 clock 5 minut

Vážení pánové, stále hledáte partnerku, se kterou byste vytvořili stabilní vztah a pořád nenacházíte? Možná nastal čas podívat se na otázku lásky jinak a zeptat se hvězd. Podívejte se, jaká žena k vám patří podle vašeho horoskopu a třeba budete příjemně překvapeni, že to konečně klapne.

Jak poznat, že dotyčná je ta pravá? Zkuste se zeptat hvězd, jejichž moudrost prověřila staletí bádání. Kdyby nic jiného, tak za tenhle pokus nic nedáte...

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Vážení Berani, vy potřebujete osobu, která je stejně odvážná, energická a vzrušující jako vy. Proto vám to bude pasovat s Vodnářkou nebo Střelkyní. Znamení Střelce totiž sdílí váš sen o nezávislém a bezstarostném životním stylu, v němž je prostor hlavně pro zábavu a žádné běžné problémy. Na druhou stranu, Vodnářka se na vás nepřisaje, protože potřebuje nezávislost.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Milí Býci, vy jste známí svou pečující a oddanou povahou, kterou zvládnou jen citliví lidé. Proto, až budete chtít vstoupit do svazku manželského, nabídněte prsten Račici nebo Štírce. Račice je velmi loajální a citlivá a potřebuje, aby se o ni partner staral se vším všudy. O proti tomu je Štírka značně ochranitelská, a to by se vám také mohlo líbit.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Jak je známo, vy jste náramně společenští jedinci. Milujete zábavu a k životu potřebujete i zábavného partnera. Tím by mohla být Vodnářka, která ráda zkouší nové zážitky, je nevšední, inovátorská a má si s každým, stejně jako vy, co říct. Další variantou by mohla být Střelkyně. Tahle svobodomyslná duše rovněž miluje společnost, ale musíte počítat s tím, že občas z ní uteče někam za dobrodružstvím.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Rak je neuvěřitelně pečující a láskyplný chlápek. Proto nemá smysl, aby hledal stejně naladěnou osobu. Dva stejně starostliví, to už by bylo trochu na pováženou, co říkáte. Jako skvělá partnerka se ve vašem případě jeví Lvice nebo žena v Býku, jelikož vám dodají to, čeho se vám nedostává. Lvice vás ochrání před karamboly a Býčí žena si poradí s vaší náladovostí.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Milí, až příliš sebejistí Lvi se sklonem k egoismu najděte si Rybu nebo Váhu, které si poradí s těmito vašimi nepříliš zvládnutými vlastnostmi. Ryba si totiž vztahu s vámi bude vážit a nabídne vám pocit bezpečí, který vám dodá tolik potřebný klid. Oproti tomu Váha vyváží vaši lehce narcistickou osobnost mnohem klidnějším a dospělejším pojetím.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Muži v Panně hledají ve vztahu bezpečí a jistotu. Proto by do manželství měli vstupovat s Býkem nebo Kozorohem. Žena v Býku je připravená jim slíbit celoživotní oddanost a lásku. S Kozorožkou sdílí stejné hodnoty, takže jsou vzájemně velmi kompatibilní. Jak to vypadá, nezbude mu, než si hodit korunou...

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Váha je obecně znamení velmi okouzlující a spravedlivé. Občas má ale problémy s rozhodováním. Pro zrozence v tomto znamení tak bude ideální žena v Býku nebo Beranka, které ho v tomto ohledu chápou. Pro Býčici je muž Váha povzbuzující partner, díky kterému se může posouvat. Naopak žena v Beranu je připravena jej podržet, pokud by někdy nevěděl kudy kam.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Umíte si Štíři představit žít s někým, kdo je stejně tajnůstkářský jako vy? Abyste pak nedopadli jako Pán a Paní Smithovi. Ženou vašeho srdce se proto jeví Ryba, jelikož je přemýšlivá, analytická a svým duchovním nastavením si snadno poradí s vašimi emocemi. Další volbou může být Panna, která ocení vaši inteligenci a smysl pro intuici.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

I když to s vámi, vážení Střelci, nemají ženy lehké, přece jenom se najde dobrá duše, která vás nebude odrazovat od dalšího dobrodružného výletu. Je dost pravděpodobné, že vaše srdce dostane žena ve Střelci, protože rozumí vaší potřebě spontánnosti a nespoutaného života. Dobrou partnerkou vám ale může být i Vodnářka, jelikož ví, jak moc je důležitá svoboda a nezávislost.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Kozoroh je extrémně strukturovaný člověk, který velmi rád plánuje. Vypadá to, že by si mohl rozumět s Račicí a ženou v Býku, protože obě rozumí jeho touze po organizovaném životním stylu. Samy mají rády bezpečí a klid domova, což jim Kozorohova organizovanost nabízí. S Račicí Kozoroh souzní v otázce rodiny a manželství, ženy v Býku mu nabídnou morální podporu a pečující zázemí.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Milí Vodnáři, vy jste takové nepochopené znamení, za což může vaše nezávislá osobnost. Proto vám to bude pasovat hlavně s Vodnářkou. Druhou variantou pro vás může být Blíženka. Jde totiž o to, že s ní budete víc nejlepší kamarádi než partneři, a to je z dlouhodobého hlediska skvělý způsob, jak může manželství úspěšně fungovat.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Muž Ryba potřebuje k životu někoho, kdo ho vrátí z jeho světa fantazie do reality. Jak hvězdy naznačují, podrží ho Štírka nebo Beranka. Štírka má pochopení pro jeho nálady a rozumí Rybově hloubavé duši. Na druhou stranu, žena v Beranu z něj dostane to nejlepší a pomůže mu tak stát se svobodnějším a šťastnějším člověkem.

zdroj: www.yourtango.com, www.gala.de