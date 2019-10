Co dnes dělá exotická princezna Bosana ze Tří veteránů? Bojuje proti xenofobii

Princezna Bosana z pohádky Tři veteráni se stala oblíbenkyní dětí i dospělých. Vida Skalská-Neuwirthová očarovala diváky svou krásou i exotickým vzezřením nejen tam, ale například i v kultovním filmu Vesničko má středisková. Co dělá půvabná herečka dnes? Věnuje se stále herectví, nebo svůj talent pověsila na hřebík?

Nejsložitější bylo obsadit roli princezny Bosany. Režisér Oldřich Lipský viděl tolik uchazeček, přesto mu žádná nepadla do oka. A pak se objevila Vida Skalská. Po konkurzu Zdeněk Svěrák obratem volá Lipskému a oznamuje mu, že princezna Bosana má konečně tvář.



Skalská byla velice přátelská osoba a dokázala se spřátelit s každým. Navázala kontakt s režisérem Pavlem Markem, s nímž později založila černé divadlo Ta Fantastika. Právě tam si uvědomila, že dětské publikum ji těší nejvíce.



Kariéru měla nastartovanou a mohla žít šťastný život, přesto ji něco tížilo. Rodinné kořeny, zahalené tajemstvím, ji nedali dlouho spát. "Když jsem se táty ptala, proč má vytetované číslo na ruce, odpověděl, že je to číslo do nebe, že to tam má předplacené. Až ve čtrnácti letech mi řekli podrobnosti o naší rodině, že 30 příbuzných zahynulo v koncentračních táborech," vysvětlila Skalská.



Válku přežil jen její otec a bratr. Tomu profesoři na lékařské fakultě rok před vypuknutím války doporučili, aby si příjmení Abeles změnil na Skalský. Díky tomu se vyhnul mučení a smrti v plynových komorách a vězňům pomáhal jako terezínský lékař. Otec Vidy ale takové štěstí neměl. Musel si projít hrůzné podmínky táborů Osvětim a Buchenwald. Naštěstí na konci války uprchl z pochodu smrti.



Odhalení rodinného tajemství ji naplno pohroužilo do židovské tematiky, Skalská začala docházet do Židovské obce a v roce 1980 založila dětské divadlo Feigele, se kterým hrála biblické příběhy, židovské pohádky i legendy z pražského ghetta. Státní Bezpečnosti se její aktivity zdály podezřelé a mnohokrát si ji vyžádaly k výslechu. Před každým vystoupením musela Skalská požádat o povolení předvést hru, místo upřímné odpovědi, co děti ve skutečnosti předvádí, jim vždy uvedla, že se jedná o obyčejné pohádky pro děti.



Po revoluci byla překvapená zvýšenou mírou rasismu a xenofobie. Holocaust se začal zapírat a Skalské přišlo důležité připomínat jeho hrůzy. Začala dělat průvodkyni v Terezíně, tomu se věnuje dodnes. Divadlo Feigele ale zůstalo její největší vášní. Vzdělávat i bavit děti židovskou kulturou a tradicemi je jejím největším posláním.