Půvabná česká herečka pochází z Teplic a zahrála si v jedné z nejkrásnějších český pohádek, které se doslova staly ikonické. V současné době jí je 62 let, ale svůj pověstný půvab neztratila. Poznáte, o jakou herečku se jedná?

Půvabná česká herečka si zahrála v celé řádce českých filmů jako Vesničko má středisková, Píseň o lítosti nebo Golet v údolí. Kromě herectví se také věnovala loutkoherectví a do roku 1999 byla členkou pražského divadla Minor. Většina lidí si ji stejně pamatuje z legendární české pohádky, kterou diváci doslova hltali.

Když přišla na konkurz na princeznu, tak okamžitě učarovala scenáristovi Zdeňku Svěrákovi. Ten okamžitě vytočil telefonem režiséra Oldřicha Lipského. "Holku s velkýma očima daleko od sebe už nemusíš hledat," nechal se slyšet pro Blesk.cz před lety. V té době jí bylo pouhých jednadvacet let a měla minimum zkušeností.

Po velkých ohlasech na pohádku měla kariéru herečky perfektně našlápnutou. Ona se ale rozhodla pro úplně něco jiného. Po úspěchu s pohádkou si zahrála menší role. Ve filmu Vesničko má středisková ztvárnila sekretářku, která se Zdeňka Svěráka ptala, jestli voda z chalupy je pitná.

Pak se ještě objevila ve filmu Kleinova píseň o lítosti, kde si zahrála dívku, která přijela s otcem z Izraele do české vesnice pomodlit se za všechny zemřelé. Herectví pověsila postupem času na hřebík a udělala si průvodcovský kurz. I přesto, že se herectví nevěnuje už spoustu let, stále dostává dopisy s prosbou o podpis.

Už je z ní babička

„Dostávám občas dopisy se žádostí o podpis. Už je poznám, jsou psané ručně a nacpané fotkami a kartičkami k podpisu. Jeden sběratel mi dokonce napsal, že jsou pro něj cennější podpisy herců, kteří už jsou mrtví, ale v mém případě by udělal výjimku," nechala se slyšet pro Blesk.cz. Později také vysvětlila, proč v profesi herečky dál nepokračovala.

"Já jsem z té cesty uhnula hned na začátku. Již v té době jsem hrála v loutkovém divadle Sluníčko. A u loutkového divadla jsem nakonec zůstala. Zjistila jsem, že dětem víc rozumím, ráda pro ně hraji. Po revoluci jsem si založila vlastní loutkové divadlo, ale brzy jsem přišla na to, že není tak snadné být zároveň režisérka, scenáristka, produkční," objasnila.

Dvaašedesátiletá herečka vypadá na svůj věk naprosto perfektně a už se také těší z toho, že je babičkou. Její starší syn je právník a přestěhoval se do Francie, kde si našel manželku, se kterou vychovávají tříletého syna Jáchyma. Její mladší syn se už také oženil, vystudoval ekonomii a miluje golf.

„Dokonce mi nabídl, že mě bude trénovat. A tak jsem začala. Je dobrý trenér, hezky chválí, to se pak panečku odpaluje! Manžel také hraje golf, takže je rád, že jsem s tím začala," řekla. Přesto, že je s vnukem Jáchymem dělí velká vzdálenost, snaží se spolu být co nejčastěji. Babička se mu věnuje, jak nejvíc to jde a snaží se ho také učit česky, aby znal řeč země, ze které pochází značná část jeho rodiny.

Na legendární pohádkovou scénu vzpomíná ráda

Legendární pohádka, o které je celou dobu řeč, nese název Tři veteráni. V ní se objevila ikonická scéna, při které princezně Bosaně začal růst nos. „Na to se nedá zapomenout. Snad hodinu mi ho vždycky lepili na čelo a potom jsem celý den chodila s dva a půl metru dlouhým gumovým nosem, se kterým mi pomáhali dva asistenti. Nosili ho na udici přede mnou, a kam jsem šla, tam mě následovali," prozradila perličky z natáčení.

Možná to na první pohled divák nepoznal, ale pohádkový nos byl opravdu hodně těžký. „Byla jsem jim vděčná, protože nos byl dost těžký. Někdy jsem si ho přehodila taky kolem krku. Ale nebyla to žádná pohoda s tak dlouhým frňákem," dodala. Díky roli princezny Bosany měla dokonce v běžném životě výhody.

„Jednou jsem šla s turisty na Pražský hrad a ochranka mi při kontrole říká: Pojďte dopředu, princezny mají přednost," řekla pobaveně pro Blesk.cz. Pokud stále tápete, jaká herečka si zahrála nádhernou princeznu Bosanu, tak my vám to prozradíme. Rodilá Tepličanka se jmenuje Vida Skalská Neuwirthová.

