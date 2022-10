Lidé ve starověku neviděli modrou barvu, mínili vědci. Teď podivný jev rozkryli

Tereza Malá

Pouze staří Egypťané údajně znali modrou

Foto: Kokhanchikov / Shutterstock

Červená, žlutá, zelená a samozřejmě modrá – to jsou asi čtyři barvy, které každému vyběhnou na mysli jako první. Jsou to barvy základní, které rozezná každé zdravé malé dítě. Jenže údajně ve starověku lidé neviděli modrou barvu! Jak je to možné?