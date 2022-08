Toto video CNN odvysílá v případě konce světa. Zazní v něm známá píseň

CNN bude informovat o konci světa.

Když miliardář, televizní producent a podnikatel Ted Turner založil CNN, 24hodinový televizní zpravodajský zdroj, jeho cílem bylo, aby kanál nejžhavější novinky světového dění odvysílal jako první. A to i v případě konce světa.

Nechal proto natočit video, které je umístěné v archivním systému CNN známém jako MIRA. Použít má být pouze v případě, že světoví lídři potvrdí konec naší civilizace. V tu chvíli z televizních obrazovek zazní píseň Nearer My God to Thee.

Tato píseň měla být poslední skladbou, již zazněla na potápějícím se Titanicu. Legenda praví, že když největší parník světa narazil do ledovce, jeho kapitán nařídil kapelníkovi, aby muzikanti hráli veselou taneční hudbu. Cokoli, co by zabránilo cestujícím propadnout panice. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že se smrt blíží, pasažéři hudebníky požádali, aby zahráli křesťanskou hymnu z 19. století od Sarah Flower Adams.

Video CNN na konec světa

Když v roce 1980 zahájila CNN vysílání, Ted Turner měl prohlásit, že: „Dokud nad našimi hlavami budou létat satelity, budeme vysílat. Zastaví nás až konec světa. V tu chvíli se z obrazovek budou linout tóny Nearer My God To Thee." Mnoho lidí slovům excentrického miliardáře nevěřilo. Do té doby, než bývalý stážista CNN Mike Ballaban zmiňované video našel.

Na zrnitém snímku trvající přesně jednu minutu vystupuje vojenská kapela. Stojí před Turnerovou vilou, tehdejším sídle zpravodajské televize v Georgii. Jakmile dirigent mávne, nástroje se smutně rozezní. „Netušil jsem, že legendární video najdu. Nudil jsem se, a tak jsem se jen tak přehraboval v archivu," řekl Ballaban. Jeho pravost mu potvrdil dlouholetý pracovník CNN.

O existenci videozáznamu věděl i reportér časopisu The New Yorker, kterému ho Turner ve své kanceláři v Georgii v 80. letech, ukázal. Pod vlivem emocí měl ale prchnout z místnosti. Když se vrátil, novináři řekl, že: „Tuto kazetu si schovávám, protože až skončí svět, bude po všem, než budeme moci říct, co jsme chtěli říct."

Poslední nekrolog

Podle dostupných informací se zakladatel CNN obával, jak dopadne tzv. druhá studená válka, jež trvala od roku 1979. V té době stouplo napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a hrozilo, že mocnosti sáhnout po jaderných bombách.

„I přesto, že se to zdá morbidní, bežnou praxí novin, rádií i televizí je, že se nekrology chystají dlouho před smrtí subjektu," říká Ballaban. „Turner svým typickým bizarním a melodramatickým vkusem připravil nekrolog celému světu."

