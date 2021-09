Co se stalo s dívkou popálenou napalmem ze slavné fotky z vietnamské války?

Kim Phuc dnes žije šťastný život.

Fotografie vyděšené dívky běžící z bombardované vietnamské vesnice se málem na veřejnost vůbec nedostala. Devítiletá Kim Phuc totiž na ní byla zachycena zcela nahá. Snímek vznikl jen chvíli poté, co ze sebe strhala hořící šaty a dala se na bezhlavý útěk. Editoři agentury AP váhali, zda je vhodné takovou fotku pustit do světa. Nakonec to učinili.