Krutí, bezohlední a krvežízniví. Takoví byli Vikingové. Severští bojovníci, o jejichž hrůzných činech si šeptala celá Evropa. Jaké vlastnosti a okolnosti jim umožnily, aby se v bouřlivém období raného středověku prosadili?

Kdykoli se objevili, přinášeli smrt. Alespoň tak je popisují doboví kronikáři a severské mýty. I přestože nevyhráli každou válku, mají pověst nejúspěšnějších vojáků historie. „Jejich tajemství spočívalo hlavně v jejich kultuře, která zbožňovala násilí,” říká profesorka středověké archeologie na Aarhus University v Dánsku Else Roesdahl.

Vikingové ctili hrdinské činy a kladli velký důraz na osobní čest. „Statečně zemřít na bitevním poli zaručovalo osobní slávu. Smrt navíc neznamenala konec, naopak. Byla odrazovým můstkem, jak se dostat do Valhaly,” vysvětluje historička.

Strategie Vikingů

Jak ukazují legendy, porazit toho, kdo se nebojí smrti, je téměř nemožné. Tato vlastnost však tvořila jen základnu celé pyramidy úspěchu. Klíčové bylo, že každý chlapec prošel bojovým výcvikem. „Nebyli tedy jen bandou vousatých farmářů, ale vzdělaní vojáci,” říká Roesdahl. Útoky byly navíc s největší pravděpodobností pečlivě naplánované. A to jak v případě menších přepadových akcí, tak velkých bitev.

Zdroj: Youtube

Dalším manévrem, co učinilo z Vikingů tak vyhlášené bojovníky, byl moment překvapení. Jejich tiché a svižné lodě jim umožňovaly plavit se jak po moři, tak i po řekách a k osadám se přiblížit co nejblíž. Stačilo počkat a udeřit ve chvíli, kdy to jejich protivníci nejméně čekali.

Odhalit pravý okamžik útoku není snadné. Vikingové však měli eso v rukávu v podobě špionů. Jejich rozsáhlá síť zvědů je dokázala včas informovat, kdy jsou pokladnice a sýpky plné a odpor minimální. „Jedním z příkladů této strategie je nájezd na Nantes v roce 843 n. l. před nímž začali spolupracovat s franckým hrabětem,” říká profesorka.

Politická hra

Bojovníci zároveň využívali také místní politické nepokoje. Spoléhali na to, že pokud jsou králové nebo princové zaneprázdněni mocenskými boji, nebudou řešit ochranu měst nebo klášterů.

Zdroj: Youtube

Bez vojenské techniky by však ani ten nejstatečnější bojovník těžko vyhrál. Zbraně proto tvoří špičku pomyslné pyramidy vikinského úspěchu. Archeologické nálezy ukazují, že sekery, kopí, luk a šípy, meče, štíty a zbroj byly často té nejvyšší kvality, jaká byla v té době dostupná.

Zdroje: www.sciencenordic.com, www.thevikingherald.com, www.bavipower.com