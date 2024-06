Známe je z oblíbených filmů a seriálů jako silné válečníky, ze kterých jde respekt a strach. Ačkoliv jsou často zobrazováni jako špinaví a neupravení, ve skutečnosti ovšem měli velmi silnou kulturu hygieny i osobní péče. Jejich zvyk vám ale bude připadat odporný.

Vikingové žili ve Skandinávii od konce 8. do počátku 11. století. Známe je jako nebezpečné vousaté muže s dlouhými vlasy, copánky a tetováním. Tihle drsňáci ale nebyli žádní neotesanci, jak by se na první pohled mohlo zdát. Byli to kultivovaní lidé.

Neměli sice přístup k tekoucí vodě ani vnitřnímu vodovodu, přesto ovšem pečlivě dbali na to, aby byli čistí a upravení. O svůj zevnějšek se pravidelně starali, a to nejen, co se běžné osobní hygieny týká. Od střihu vlasů a vousů až po oblékání.

Drsná elegance

Muži si v tomto období potrpěli na tradiční styling. Často si nechávali narůst dlouhé vlasy a nosili je spletené do různých komplikovaných copů, zatímco ženy měly dlouhé, splývavé účesy. Důležitou součástí vikinské kultury byly rozhodně vousy.

Jejich úpravou a zaplétáním muži často trávili dlouhé hodiny. Pěkné husté a dlouhé vousy byly znakem pravého muže a pro ženy byly velmi přitažlivé. Proto bylo potřeba o ně řádně pečovat a mýt je, aby rostly a voněly po bylinkách.

Vikingové také nezanedbávali starost o zuby a ústní dutinu. K zubní hygieně využívali větvičky a klacíky pro důkladné čištění zubů a dásní. Věděli totiž, jak jsou zdravé zuby důležité. K tomu používali i různé byliny a rostliny k osvěžení dechu a proti zubnímu kazu.

Jeden z běžných vikingských zvyků byl pro dnešní dobu zcela nepochopitelný. Vzhledem k období totiž bylo potřeba šetřit vodou, a proto bylo běžnou praxí společné umývání v umyvadle. Z dochovaných zdrojů vyplývá, že umyvadlo na očistu bylo společné.

Vikingové totiž používali stejnou mísu s vodou na obličej a smrkání. A následně si ji předávali ve skupině. Jeden po druhém tak prováděli tradiční společnou hygienu. Ačkoliv to pro nás může být nepochopitelné, ve skutečnosti šlo o praktický způsob, jak uspořit vodu, která byla vzácná a nebylo jí nazbyt.

K pravidelným koupelím využívali buď přírodní vodní nádrže, jako jsou řeky, či jezera, nebo v umělých lázních zvaných stofa. Koupání bylo společenskou aktivitou a muži i ženy se při něm scházeli nejen za účelem očisty, ale také, aby si popovídali s přáteli.

Lázně byly pro vikinskou kulturu natolik důležité, že se kvůli tomu stavěly v blízkosti důležitých míst, jako jsou farmy, trhy, nebo náboženská centra. I když měli Vikingové v mnoha pověstech status špinavých a neupravených barbarů a divochů, mýtus se časem podařilo vyvrátit.

Většina historických zmínek o Vikinzích totiž pochází od křesťanských autorů, kteří je popisovali jako děsivé pohany, kteří pustošili Evropu. Tito autoři byli často velmi zaujatí a chtěli pohany ukázat v co nejhorším, světle Vykopávky a další objevy ovšem dokázaly pravý opak.

