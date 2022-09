Poznáte, co je podivný předmět na obrázku? Vytvořil ho neznámý Viking v 9. stol

Tereza Malá

Koprolit z Lloyds Bank: zkamenělé lidské výkaly, které archeologové vykopali na vikingském nalezišti v Coppergate v anglickém Yorku. Obsahuje pylová zrna, obilné otruby a mnoho vajíček bičíkovců a moučných červů (střevních parazitů). Je vystavena v Yorku.

Foto: Linda Spashett Storye book / Creative Commons, CC BY 2.5

Ano, nebojte se to říci, myslíte si to správně. Na obrázku je dosud největší zaznamenaná hromádka vikingského trusu. Ale abychom ji nenazývali nelichotivě, tento exkrement byl pojmenován jako koprolit z Lloyds Bank. Jedná se o zkamenělý vikinský trus starý 1 200 let. Jedná se o největší zaznamenané lejno v lidské historii.