Popkultura vykresluje Vikingy jako kruté nájezdníky s vysportovanou postavou a světlou kšticí na hlavě. Je ale tato představa pravdivá? Na to se rozhodla odpovědět zatím největší genetická analýza více než 400 vikinských koster roztroušených po celé Evropě. Výsledky přepisují učebnice.

Vikingové jsou definováni jako mořeplavci z dnešního Dánska, Norska a Švédska, kteří od konce 8. do konce 11. století obchodovali a přepadávali své sousedy. Na jejich aktivitu odkazuje i jejich označení. Skandinávské slovo „vikingr“ znamená „námořní lupič“.

Vědci dlouho předpokládali, že Seveřané byli víceméně uzavřenou skupinou. Následně ale bylo potvrzeno, že naopak změnili politický ráz značné části světa.

Knut Veliký se stal anglickým králem. Leif Eriksson prvním Evropanem, jenž se dostal do Severní Ameriky. Olafu Tryggvasonovi se připisuje, že přinesl křesťanství do Norska.

„Doposud jsme ale nevěděli, jak vlastně geneticky vypadali, odkud přišli a až kam se dostali,” přiznává profesor Eske Willerslev z Cambridge, který vedl tým mezinárodních akademiků, jejichž cílem bylo sekvenovat genom z 442 pozůstatků mužů, žen, dětí i nemluvňat, nalezených na vikinských pohřebištích po celé Evropě.

Práce jim trvala deset let. „Výsledky mění naše vnímání, kým tito lidé byli,” říká Willerslev. „Včetně jejich vzhledu nebo definice.”

Dědictví Vikingů

Odborníci totiž zjistili, že Skandinávci, žijící přibližně mezi lety 750 n. l. a 1050 n. l., měli většinou hnědé vlasy a tmavé oči. Slovo „Viking” bylo zároveň spíše popisem práce než dědičnou záležitostí.

„Byli směsí různých předků, od jižních Evropanů po Sámy v nejsevernějších regionech. Například do Dánska těsně před vikinskou epochou mířily zástupy neolitických rolníků z Malé Asie. Další exempláře DNA vyzradily, že měli laponskou krev,” vysvětluje Eske Willerslev.

Výzkum navíc dokázal přesně určit, kde k mísení bojovníků, lovců a rolníků docházelo. Jedním místem bylo dnešní Dánsko, další dvě se nacházely na švédských ostrovech Gotland a Öland.

I přestože se odborníci zaměřili na pohřby, vykazující vikinské zvyky, zjistili, že vikinská identita se vůbec neomezovala na skandinávský původ. Mezi zkoumanými kostrami, jež u sebe měly tradiční artefakty, byli například skotští Orknejové a Piktové.

Vikinské DNA

Výsledky studie také řeší staletí starý spor o geografii nájezdů. Ságy naznačují, že Vikingové z určitých oblastí preferovali konkrétní destinace. Učenci však navrhli, že všichni tzv. brali všechno.

„Na základě analýzy DNA jsme zjistili, že nájezdníci z dnešního Švédska se stěhovali na východ do Pobaltí, Polska, Ruska a Ukrajiny. Dánové naopak zamířili na západ do dnešní Anglie a Norové s největší pravděpodobností vypluli do severního Atlantského oceánu a kolonizovali Irsko, Island a nakonec Grónsko. To jsou detaily, jež nám archeologie neprozradila,” chlubí se profesor Willerslev.

Zároveň se řada jedinců nebála proniknout více do vnitrozemí. Důkazem toho je chromozom Y typu I1, jenž se promítá také v krevní skupině typu B. Právě jím se skandinávští muži z éry Vikingů pyšnili nejčastěji. Dnes ho vlastní každý devátý český muž. V případě, že jste „Béčka” a navíc máte tento chromozom, je pravděpodobné, že vaši předci byli legendární Seveřané.

