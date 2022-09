Jak dobře znáte Vikingy: Kolik otázek zodpovíte? Udělejte si vikinský kvíz

Jak dobře znáte Vikingy?

Představujeme si je jako krvelačné námořníky v rohatých helmách. Vikingové prosluli svými loupeživými výpravami a nájezdy. Byli však i schopnými obchodníky s bohatou mytologií. Jak dobře je znáte?

Obyvatelé dnešního Dánska, Norska a Švédska byli původně zemědělci a rybáři. Přes zimu muži vyráběli nástroje, se kterými poté obchodovali. V osmém století našeho letopočtu se však změnily životní podmínky. Ustanovil se zákon, že na otcovském dvoře smí hospodařit jen nejstarší syn. Pokud chtěli mladší potomci přežít, museli hledat úrodnou půdu jinde. Dalším z důvodů začátku severské expanze byly snahy o sjednocení osad do větších celků s jediným vládcem. Ten si však svou pozici musel vydobýt. Kdo nebyl ochotný se podřídit, odešel. Z obyčejných hospodářů se tak stali bojovníci a piráti.

Počátek vikinského rozpínání je tak spojen se začátkem června roku 793 n. l., kdy Seveřané zaútočili na klášter sv. Cuthberta v Lindisfarne na severovýchodním pobřeží Anglie. Celý křesťanský svět obletěla zpráva o hrůzném pohanském zločinu. A Vikingové toho šoku využili. „Byli jako bodaví sršňové, řádili jak zuřiví vlci, drancující a zabíjející nejen ovce, ale i voly," napsal Šimon z Durhamu.

Vikingové postupem let zdokonalili nejen své lodě, ale i bojovou strategii. Jejich hlavním cílem bylo získat jídlo, zlato, oděvy, ženy a úrodnou půdu. Využívali moment překvapení. Na svých válečných plavidlech s nízkým ponorem tiše vplouvali do vnitrozemí. Zahaleni mlhou se schovávali v lese a následně s válečným pokřikem plenili vesnice, hradiště a kláštery. Až do jedenáctého století nebylo krvelačnějších nájezdníků. Za tři století založili osady na Britských ostrovech, v Irsku, na Faerských ostrovech, na Islandu, v Grónsku, v Normandii, na pobřeží Baltského moře a podél řek Dněpr a Volha na území dnešního Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

Vikingové - kvíz

Vikingové jsou opředeni řadou mýtů a legend. Víte, co jsou jen pohádky a co je pravda? Otestujte se.

1) Od kdy do kdy probíhaly vikingské loupežné nájezdy, osidlování a obchodování?

2) Co konkrétně rozšířilo mýtus o tom, že vikingští válečníci nosili přilby s rohy?

3) Staré ságy popisují, že Leif Erikson založil osadu Vinland v Severní Americe. Kdy přesně to bylo?

4) Co myslíte, kdo utvářel naše moderní vnímání Vikingů? Samotné oběti jejich nájezdů a jejich vypravování nebo spisy mnichů?

5) Vikingové nejen plenili, ale také byli zakladateli nových osad. Ve kterém z evropských hlavních měst se jich usadilo nejvíce?

6) Arabský vyslanec Ibn Fadlan, jenž se s Vikingy setkal na řece Volze, je označil za „nejšpinavější bytosti, jaké Alláh stvořil“. Měl pravdu?

7) Vikinské ženy byly nezávislé a sebevědomé. Víte, co bylo symbolem jejich autority?

8) Víte, která z vikinských lodí nebyla určená pro boj, ale na kolonizace a obchod? Drakkar, snekkar nebo knarr?

9) Mezi nejznámější staroseverské bohy patří Ódin. Víte, jak vypadal a co zastupoval?

10) Vikingové a česká historie k sobě neodmyslitelně patří. Víte jak?

Správné odpovědi

1) Tzv. Věk Vikingů trval od 8. do 11. století našeho letopočtu. Konkrétně do roku 793 do roku 1066, kdy byl bitvě u Stamford Bridge zabit norský král Haraldr Hardrad.

2) Za mylnou představu, že hlavy Vikingů zdobily rohaté helmy, mohou kostyméři čtyřdílného operního cyklu Richarda Wagnera Der Ring des Nibelungen, jenž byl uveden v srpnu roku 1876 v Bayreuth Festspielhaus. Archeolové žádnou podobnou přilbu nikdy nenašli.

3) Syn Erika Rudého, který kolonizoval Island a Grónsko, založil vesnici, rozkládající se na dnešním ostrově Newfoundland, v roce 1021.

4) I přesto, že lidová slovesnost má nezanedbatelnou sílu, jako kruté a krvežíznivé bestie je vykreslovali právě mniši. Moderní historici si proto myslí, že nemuseli být nutně násilnější než ostatní Evropané jejich éry.

5) Už na počátku 40. let 8. století se nájezdníkům zalíbilo v Irsku. V Dublinu a jeho okolí byla nalezena stovka vikingských hrobů.

6) Arab, pro něhož byla normální očistná koupel pětkrát denně, přeháněl. Naopak. Vikingové dbali nejen na hygienu, ale také by se dali označit za starověké metrosexuály. V jejich hrobech se našly hřebeny, pinzety, párátka a dokonce i náčiní na leštění nehtů. Vlasy a vousy neměly zacuchané, ale ostříhané a pěkně upravené.

7) Ženy Vikingů rozhodně nenaplňovaly středověký ideál poslušné a tiché manželky. Své muže doprovázely jak do bitev, tak na objevitelských výpravách. Symbolem jejich moci byl klíč od pokladnice domácnosti, který společně s malým nožem nosily na šatech.

8) Mezi válečné lodě patřily drakkar a snekkar. Ty měly nízký ponor, byly snadno ovladatelné a rychlé. Kolonizátorská a obchodní loď knarr byla narozdíl od langskipů kratší a širší.

9) Ódin, syn obra Bora a obryně Bestly, byl starší mohutný vysoký jednooký muž. Byl bohem smrti, války, magie, extáze, extatického básnění a šamanských kouzel.

10) Podle Kristiánovy legendy zavraždili svatou Ludmilu Vikingové Tunna a Gommon. 15. září roku 921 ji na objednávku kněžny Drahomíry uškrtili jejím vlastním závojem.

Vyhodnocení

7 a více správných odpovědí: Skvělé, můžete se označit za znalce Vikingů.

4-6 správných odpovědí: Jste dobří, toto téma vás očividně zajímá.

1-3 správné odpovědi: Ještě je co zlepšovat. Přečtěte si některý z našich článků na toto téma a zkuste kvíz znovu.

