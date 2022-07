Jaký byl milostný život Vikingů: Překvapivě krásný, dnešní ženy by mohly závidět

Jak vypadaly skutečně vikinské vztahy? Byly překvapivě velmi romantické

Foto: Profimedia

Život Vikingů fascinuje moderního člověka už pěknou řádku let. Možná je to díky seriálům, možná díky tradicím a tajemné Valhale. Každopádně každá novinka z vikinského života se stává velmi populární. Nejinak je tomu i s milostným životem těchto slavných válečníků a mořeplavců. Co o jejich intimním životě ještě nevíte?