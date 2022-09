U Vikingů údajně kojili i muži. Vědci tvrdí, že dnešní muži by mohli také

Mohou muži kojit?

I přesto, že muži mají bradavky a dokonce i mléčné žlázy, myšlenka, že by mohli kojit své potomky, zní podivně. V historii i literatuře je však doloženo několik případů, kdy manželé přebrali roli svých žen a zachránili tak děti od hladu.

Za produkci mateřského mléka mohou hormony. Od třetího měsíce těhotenství začíná ženský organismus produkovat progesteron, který ovlivňuje růst alveolů a laloků žlázy. Estrogeny stimulují růst mléčných kanálků, oxytocin začíná pomáhat s vypuzovacím reflexem a prolaktin stimuluje růst mléčné žlázy a tvorbu mléka.

Je však dokázáno, že k vylučování výživné tekutiny může dojít i bez předchozího těhotenství. Tento stav se nazývá „indukovaná laktace“. Může ho navodit několik faktorů, z nichž nejběžnější je soustavná stimulace bradavek odsávačkou nebo skutečným sáním. V lékařské literatuře jsou popsány i případy, kdy se laktace spustila jako reakce na užívání léků nebo nemoc.

Mužské kojení

Důvodem bylo zvýšení hormonu prolaktinu. To mohla způsobit umělá hormonální léčba, nádor na hypofýze, poškození jater nebo užívání některých psychofarmak. Mužská část populace je tak teoreticky schopna produkovat mateřské mléko a krmit děti stejně jako jejich matky.

„Lidský druh dokáže na rozdíl od všech ostatních savců dělat kroky proti svému evolučnímu vývoji," psal pro Novinky.cz český gynekolog a popularizátor sexuologie Radim Uzel. „Dokážeme oplodnit vajíčko mimo tělo matky, což některé vědce přivedlo k myšlence, že by se mohla zvýšit rodičovská investice muže i pokud jde o krmení potomstva. Proč by vzpoura proti vývoji nemohla přinést i mužskou laktaci?" ptal se.

Nebylo by to nic neobvyklého. Už Aristoteles a Hippokratés se zmiňovali o mužské laktaci. „Zvlášť známý byl příběh dánského Vikinga, který měl ve svých třiceti letech tolik mléka, že jím krmil dítě třikrát denně," píše historička výživy Barbara Orland. Cestovatelé zase byli překvapeni domorodci z Jižní Ameriky, již kojili své děti poté, co jejich ženy onemocněly. Agence France-Presse v roce 2008 informovala o 38letém muži ze Srí Lanky, krmící své dvě dcery od té doby, co ovdověl.

Produkce mléka u mužů

I samci různých druhů savců mají schopnost vylučovat mléko. Jsou známé případy laktace u morčat, kocourů nebo kozlů. Jen jedno zvíře tak však činí spontánně. Jde o kaloně hnědého (Dyacopterus spadiceus). Pomáhá tak s kojením většího vrhu mláďat.

Zdroj: Youtube

„Pro otce, kteří produkují mléko, by mohla být výchova jejich dětí mnohem snažší," tvrdí fyziolog Jared Diamond. „Zvlášť, když se ženy snaží skloubit požadavky práce a rodiny. Proč by jinak muži měli stále bradavky?" ptá se.

