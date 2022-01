Jak vypadaly vikinské nájezdy na anglické vesnice? Válečníci neznali slitování

První vikinské nájezdy se datují na konec 8. století

Foto: Profimedia

Už konec 8. století byl ve znamení vikinských nájezdů, ale to, co následovalo, si žádný z anglických králů nedokázal představit. O necelých sto let později Vikingové provedli invazi obrovských rozměrů. Nájezdy se změnily v dobytí velké části Anglie. Drancování se někteří vyhnuli jen desátkami zvaným danegeld.