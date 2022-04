Jak probíhaly pohřby Vikingů: Krvavé, temné rituály a orgie s otrokyněmi

Vikinské pohřby trvaly 10 dní.

Foto: Profimedia

Vikingové měli svou specifickou kulturu, plnou mýtů, tajemných bytostí, legend a zejména rituálů. I proto je zajímavé se podívat na to, jak vypadaly jejich pohřby. Zejména pokud se jednalo o náčelníka, byla to opravdu emotivní podívaná. Jaké tradice se k pohřbu ještě vztahovaly? Nevěřili byste, že je to vůbec možné.