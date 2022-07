Vědci rozluštili nápis na prstenu z hrobu vikinské ženy. Překlad je šokoval

Vikinské šperky pomáhají pochopit historii. Ilustrační foto

Když se podíváte na prsten Birka, na první pohled vám na něm nepřijde nic zvláštního. Tento starobylý vikinský artefakt vypadá jen jako starý prsten. Ani ne ten Arabelin, protože zázraky byste od něj nečekali. Při jeho bližším zkoumání však náhle objevíte nápis cizího původu. Tento nápis byl odhalen až o mnoho později, než byl prsten nalezen. A díky němu víme, že Vikingové pravděpodobně obchodovali s islámským světem.

Překvapivý nápis na prstenu Birka byl objeven zcela nečekaně, více než sto let po objevení prstenu v ženském hrobě z 9. století. Vnitřní povrch stříbrného těla prstenu Birka nevykazuje prakticky žádné známky opotřebení, ačkoli stopy po pilování v závěrečné fázi výroby jsou stále patrné. To otvírá prostor domněnkám, že prsten vyrobený arabským stříbrníkem měl předtím, než se dostal k vikinské ženě, jen málo majitelů nebo vůbec žádné. Jak na to badatelé přišli a jaká je historie prstenu?

Nápis je mnohem víc než pouhá ozdoba. Je jasným důkazem o úzkých kontaktech mezi Skandinávci doby vikinské a islámským světem.

Prsten pro Alláha byl pro vědce šokem

Stříbrný prsten Birka byl nalezen vykopávači vikingského obchodního centra ve Švédsku, zvaného Birka. Odtud i název prstenu s vyrytým nápisem.

Až dosud vědci v prstenu viděli jen prsten ozdobený velkým a výrazným kamenem, běžným fialovým ametystem. Viditelné byly i vyryté znaky arabského vzhledu. Jenže poté někoho napadlo podrobit prsten většímu prozkoumání. Na video se podívejte zde:

Bližší analýza pak pomocí skenovacího elektronového mikroskopu odhalila, že domnělý ametyst je barevné sklo. To by bylo dnes zcela běžné, jenže na svou dobu se jednalo o exotický materiál. "Více než sto let po svém nálezu v ženském hrobě vyrytý prsten poskytl důkaz o úzkých kontaktech mezi Skandinávci doby vikinské a islámským světem,“ říká biofyzik Sebastian Wärmländer ze Stockholmské univerzity, který s týmem prsten zkoumal. „Nápis na skleněné vložce zní buď "pro Alláha", nebo "Alláhovi" ve starověkém arabském písmu, což je nadmíru zajímavá a šokující skutečnost.“

Jaký vztah měli Vikingové a Arabové?

Prsten tedy jasně dokazuje, že mezi oběma zcela odlišnými kulturami existovalo spojení, přinejmenším obchodní. Studie z roku 2015 pak ukázala, že přestože byl prsten nalezen na vikinském nalezišti ve Švédsku, pochází přímo z islámské civilizace.

Zatímco v Evropě bylo sklo velmi nedostupným anebo nepoužívaným materiálem pro výrobu šperků, Arabové jej již v té době znali a využívali. To pak znamená, že prsten se do Evropy dostal díky čilému obchodu.

Díky tomuto šperku dnes víme, že Skandinávci obchodovali s ozdobnými skleněnými předměty z Egypta a Mezopotámie již před 3 400 lety.

O četných námořních a objevných výpravách těchto zdatných mořeplavců víme mnohé, stejně jako o více vikinských liniích, z nichž každá měla svá specifika a pokrývala jiné území. Je velmi pravděpodobné, že plavící se Skandinávci mohli skleněné předměty získat od islámských obchodníků. Nemuseli proto čekat na dobu, kdy se sklem začalo zdobit i na jejich území, což bylo přibližně o 2000 let později.

Vikingové dobrodruzi

Ačkoli díky četným archeologickým nálezům víme o životě Vikingů již mnohé, některé objevy nás stále překvapují. Víme o bohaté obchodní činnosti seveřanů, kteří se setkávali s obchodníky islámské civilizace. Víme, že obchodovali s říší, která se rozprostírala od západní Asie až po středomořské země, zhruba před 1 000 lety. Z těchto oblastí ale nemáme stále takové množství archeologických vykopávek, proto je svědectví, jež prsten vydal, velmi cenné.

