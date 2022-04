Amatéři vnikli do ledové jeskyně a natočili neuvěřitelné video vikinské lodi

Skandinávský bůh Odin.

Foto: Kalleeck / Shutterstock.com

Vikingové prosluli nejen válečným uměním, ale i pohanskými zvyky, magickými rituály a vírou v sílu přírody. V jedné islandské jeskyni nalezli vědci neklamné pozůstatky "satanistických" vikingských rituálů, a to pouhých 300 metrů od vchodu do jeskyně. Uvnitř jeskyně pak byla nalezena celá řada velice vzácných artefaktů, včetně tajemné lodi či bárky.

Jeskyně Surtshellir, pojmenovaná po vikingském ohnivém obrovi Surtrovi, je jednou z mnoha lávových jeskyní nacházejících se na západě Islandu. Nedávno vydala své svědectví: Ve své době byla velmi unikátním místem, kde Vikingové konali své rituály. Jeskyně měla totiž mnoho zvláštností – jedná se o nejdelší lávovou jeskyni v zemi a první známou lávovou rouru na světě. Jeskyně je přitom dlouhá asi 1,6 km a leží v blízkosti sopky, která vybuchla před 1100 lety. Ve vikingské společnosti byla jeskyně velmi významná – byla obalena tajemstvím a záhadami, a ještě dnešní Islanďané obývající nedaleké hory tvrdí, že v ní sídlí vražední duchové a jejich přízraky.

Skupina archeologů a výzkumníků z USA, Islandu a Norska se rozhodla jeskyni podrobně prozkoumat a učinila řadu významných nálezů.

Islandská jeskyně Surthellir.Zdroj: Filip Fuxa / Shutterstock.com

Tajemno severské mytologie

V jeskyni se konaly temné vikingské rituály. Byla zde nalezena zvláštní struktura ve tvaru lodi z kamenů a mnoho dalších věcí, jako korálky z Arabského poloostrova nebo zbytky orpimentu - tmavě zbarveného oranžovožlutého sulfidu arzenitého. Tyto známky svědčí o tom, že místo mělo pro Vikingy zvláštní význam. Zdá se, že existence jeskyně souvisí s obrovskou sopečnou erupcí přibližně před 1100 lety, pravděpodobně díky této události jeskyně vznikla, jak dokázaly radiokarbonové datování, terénní a další výzkumy. Jedná se o velice významnou událost v historii Vikingů, protože dopady této erupce musely být znepokojivé a pro nově příchozí osadníky Islandu představovaly existenční výzvu.

Úloha tajemné jeskyně

Severští Vikingové obývali Evropu mezi 8. a 11. stoletím našeho letopočtu a Island začali kolonizovat krátce po sopečné erupci. Vědci zaznamenali, že od příchodu osadníků došlo na Islandu k 205 erupcím z celkem 30 aktivních sopek. Jejich rozsah si však měli uvědomit až mnohem později po osídlení.

Vikingové si sopečnou činnost uvědomovali a aby se před případnou další erupcí schovali, ihned po vychladnutí lávy vstoupili právě do jeskyně Surtshellir. Jeskyni pak obývali a pořádali zde své obvyklé rituály. V jejich rámci vznikla i ona tajemná loď z kamene. Sto dvacet metrů kolem lodi byly roztroušeny kosti ovcí, koz, koní a prasat. Tento jev vědci označují jako "temnou zónu" a domnívají se, že zvířata byla spálena v lodi a jejím okolí, aby odvrátila hrozbu Surtra a jeho mytické apokalypsy, která by zničila lidstvo.

Na amatérský dokument z této jeskyně se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Surtr je klíčovou postavou severské mytologie. Byl přítomen jak stvoření světa, tak jeho zničení po bitvě Ragnarok. To je událost předznamenávající velkou bitvu, při níž zahynulo mnoho významných postav - Odin, Loki nebo Thor. Rovněž byla provázena přírodními katastrofami a potopením světa.

Jeskyně Surthellir vytvořená lávouZdroj: Nataliia Yankovets / Shutterstock.com

Vikingské legendy

„Svět by zanikl, až by Surtr, elementární bytost přítomná při stvoření světa, zabil posledního z bohů v bitvě Ragnarök a poté by svět pohltily plameny," citují vědci vikingskou legendu. Jiná teorie zase tvrdí, že rituály a oběti měly uklidnit Freyra, boha míru a plodnosti, který v severské mytologii bojuje se Surtrem a nakonec prohraje.

Vědci se domnívají, že Surtr je jakými synonymem či ztvárněním Satana v jiných kulturách. Právě ohněm vytesaná jeskyně je vhodným místem, kde by mohl být vstup do podsvětí, do Pekla, neboli Helu.

Na dokument o Surtrovi se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Hypotézu pak podporuje další teorie. – poté, co Island konvertoval ke křesťanství, byl Ragnarok asimilován do křesťanského lůna, a právě jeskyně byla místem, kde se proto objevil Satan. To je i důvodem, proč byla v lodi nalezena sada závaží, která byla umístěna ve tvaru kříže.

