Měla být důkazem, že i ženy se v raném středověku pyšnily významnému postavení náčelnic a válčily po boku svých mužských protějšků. Nový výzkum tzv. štítové bojovnice ale předkládá zcela nový obraz finské společnosti.

Byl podzim roku 1968. Blížil se konec směny a dělníci budující kanalizaci se snažili splnit denní plán. Najednou se jeden z nich zarazil. V hlíně se něco zalesklo. „Počkej,” vykřikl na bagristu a začal kopat. O pár minut později držel v rukách staře vyhlížející meč.

Přivolaní archeologové byli nadšeni. Předpokládali, že najdou další poklady. Měli pravdu. Vykopávky odhalily hrob pocházející z pozdní severské doby železné, datované mezi lety 1040 až 1174 n. l. V něm byl uložen další meč, brože, spona, přívěšek, srp, péřové povlečení, jemné kožešiny a fragmenty kostí.

Štítová bojovnice

Odborníci si nejdřív mysleli, že jde o hrobku válečníka. Stále je ale mátly typicky ženské artefakty. Nakonec byl přijat názor, že zde byla pohřbena žena-bojovnice, pyšnící se zvláštním postavením.

Na celém případu ale něco nesedělo. Proto se vědci o padesát tři let později rozhodli, že využijí moderní technologie a provedou analýzu DNA. To, co objevili rozhodně nikdo nečekal. Bylo potvrzeno, že osoba uložená v hrobě měla vzácný trojitý soubor pohlavních chromozomů XXY.

„Ženy jsou nositelkami sady XX, muži XY,” vysvětluje vedoucí studie z univerzity ve finském Turku Ulla Moilanen. „Pokud je u mužů přítomen jeden X chromozom navíc, dochází k tzv. Klinefelterovu syndromu. Toto onemocnění je docela běžné. Vyskytuje se v poměru 1:576.”

Muž v ženském těle

Často se stává, že jsou jedinci s touto genetickou poruchou zcela bez příznaků. Obecně se uvádí, že až 75 % mužů o svém handicapu ani netuší. Diagnostikován je až v souvislosti s poruchami plodnosti. U zbytku postižených se syndrom projevuje chybějícími sekundárními pohlavními znaky. Nemají tak typickou mužskou postavu, ochlupení a hlas. Běžné je také nadměrné zvětšení prsní tkáně.

„Pokud se na osobě pohřbené v Suontace projevily příznaky Klinefelterovy nemoci, je možné, že ji raně středověká komunita nepovažovala za muže ani za ženu,” říká Ulla Moilanen. „Výsledky nového výzkumu zároveň naznačují, že i v silně patriarchální společnosti byli lidé, kteří nezapadali do binárního genderového modelu, respektováni a považováni za důležité.”

Zdroj:

www.denik.cz, www.nemoci.vitalion.cz, www.cambridge.org