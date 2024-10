Externí autor 10. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Jejich láska překonala více než pět desetiletí a v nich mnohá úskalí. Viktor a Jana Preissovi patří mezi naše nejoblíbenější a nejlepší herce. I po letech se stále podporují a jsou pro sebe nejenom partnery, ale i nejlepšími přáteli.

Potkali se během studií na DAMU. Jana, tehdy ještě Drchalová, chodila o ročník níž než Viktor. Jiskra přeskočila na schodech, kde se po sobě ohlédli. Anebo to byla láska na první pohled? Nejspíš ano, protože se vzali hned jak Viktor dostudoval. Jana tenkrát byla ve čtvrtém ročníku. Svatbu měli na Novoměstské radnici jenom se dvěma svědky. O tom, že jsou svoji, zpočátku téměř nikomu neřekli. Vlastně ani není divu, jak v mnoha rozhovorech přiznali, jsou to velcí introverti.

Těžké ale hezké začátky

Jako každé mladé manželství, ani to jejich nebylo zpočátku jednoduché. Neměli moc peněz a každý si do společné domácnosti přinesl hrnek a talíř. Sice jejich všedním i svátečním dnem bývaly hlavně špagety, ale jim to nevadilo. Byli šťastní a spojení, protože byli spolu. Lásku stvrdili v roce 1973, kdy se jim narodil syn Martina a o čtyři roky později druhý syn Jan. První je také herec, druhý se živí jako počítačový grafik.

Stalo se…

Bylo by naivní si myslet, že manželství Preissových zůstalo idylické od prvního momentu až do současnosti. V osmdesátých letech se Viktor se zakoukal jinde a jeho románek nezůstal bez následků. Podle Blesku.cz se Jana postavila k celé situaci velmi rozumně, nejspíš i proto, že sama pochází z rozvedené rodiny, a jak mnohokrát zmínila, tento stav ji do značné míry poznamenal. „Na ženě záleží, jak se řeší krizová situace, pokud k ní dojde,“ prohlásila. „Muž je v takové chvíli buď slaboch nebo zpanikaří. Já jsem v takových situacích kupodivu racionální. Začnu jednat a myslet pragmaticky.“ Díky tomuto přístupu a nejspíš i vzhledem k faktu, že ho i přesto milovala, mu dokázala nevěru odpustit.

„Přece se nemohl ztratit ten kluk, kterého jsem potkala na schodech. A ve mně je pořád ta holka. Stále je v nás láska a doufám, že bude až do smrti,“ uvedla v rozhovoru pro web Národního divadla.

Miloval ji dřív, než ji uviděl

Za to, že Preiss nakonec se svou manželkou zůstal, nejspíš vděčí i faktu, že ji miloval ještě dříve, než se s ní seznámil na již zmíněných schodech. Znal ji totiž z vyprávění kamaráda a čím víc poslouchal ódy, které na ni dotyčný pěl, tím větší měl pocit, že je to děvče pro něj. A měl pravdu.

Díky jedné dívce

Pokud jste sledovali letošní ceny Thálie, nejspíš vám neunikla nádherná poklona, kterou Viktor Preiss složil své manželce Janě, když přebíral cenu za celoživotní dílo. V děkovné řeči uvedl následující: „Chtěl bych poděkovat jedné dívce, která mi věnovala 57 let života, a tou je moje žena Jana. Bez ní bych tady nestál,“ řekl mimo jiné.

Jeho slova manželku Janu, která seděla s vnukem v lóži, dojala tak, až se rozplakala. Nebyly v nich jenom díky za to, že vedle ní mohl celé ty roky odvádět dokonalou hereckou práci, ale samozřejmě i díky za její odpuštění a fakt, že při něm vždy stála a stojí.

Kouzlo náhodného…

O pokračování této dojemné chvíle se postarala autorka černobílého snímku, snacha Martina. V její momentce, kde Jana Preissová bere obličej svého manžela do dlaní a on ji mezitím hladí po vlasech, je všechno. Celých padesát sedm let života, se všemi jeho prohrami a výhrami, ale vždy s pevnou láskou.

