Co dnes dělá Viktor Kožený?

Nejznámější český tunelář Viktor Kožený si už dlouhá léta užívá tropických pláží daňového ráje na Bermudách. Na návrat do rodné vlasti to zatím nevypadá; od roku 2003 je na něj vydán mezinárodní zatykač za okradení více než čtvrt milionu Čechů.

A vše to začalo opravdu nevinně v roce 1991, kdy se Kožený, čerstvý absolvent americké Harvardovy univerzity, vrátil do své vlasti a zapojil se do probíhající kupónové privatizace. Za jednorázový poplatek 1035 Kčs za kupónovou knížku měl občan získat do jednoho roka až desetinásobek vložených peněz. Kožený pro tento svůj podvod založil Harvardský investiční fond, který se ukázal být nikterak spojený s univerzitou. Během krátké doby nastřádal Kožený a jeho kumpán Boris Vostrý na milión kuponových knížek nic netušících lidí. V roce 1994 pod záminkou dovolené na Bahamách opustil Prahu. Za malý poplatek si zřídil irské občanství a do vlasti se už nevrátil.

Nenasytný Kožený se o stejný podvod pokusil i v Ázerbájdžánu, kde probíhala jejich obdoba kupónové privatizace. Jeho oběťmi se tentokrát stali movití investoři. Privatizace skončila fiaskem a investoři o značnou část peněz přišli. Přesto podezírali Koženého, že si nemalé procento investice uzmul pro sebe. Koženého ani peníze už nikdy neviděli.

V roce 2003 na něj Obvodní soud Prahy 4 vydal mezinárodní zatykač. O dva roky později ho USA na Bahamách za tunelování v Ázerbájdžánu zatkla. Propuštěn byl v roce 2007, žádosti o vydání do Spojených států ale bahamský soud nevyhověl, údajně kvůli příliš vysokému trestu, který Spojené státy požadovaly.

Kožený byl v roce 2011 odsouzen v nepřítomnosti k 10 letům odnětí svobody, trest si však odmítá odpykat. Přestože se vyhýbá mediálnímu zájmu, občas se mu po České republice zasteskne a v určité formě se s námi podělí o střípek svého života v tropickém exilu.

Naposled to byla fotka, kterou neznámý čtenář zaslal deníku Blesk. Po dlouhých sedmi letech jsme se dozvěděli, zda a jak moc se Pirát z Prahy změnil; Kožený ztratil vlasy a pořádně nabral na váze. Na fotografii je vidět mezi davem svatebčanů a v obklopení svých dvou dcer. Letité spekulace, že se Kožený už počtvrté oženil, se absencí partnerky vedle něj nepotvrdily a Kožený tak zůstává nadále svobodný.