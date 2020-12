Jak dnes žije Viktor Kožený: Na Bahamách vede osamělý život ve finanční nouzi

Doby, kdy Viktor Kožený za oběd v restauraci vysázel na stůl 700 tisíc korun, jsou už zřejmě pryč. Pirát kupónové privatizace je stále izolován na Bahamských ostrovech a na své někdejší pohádkové jmění už jen vzpomíná. Alespoň to tedy tvrdí.

Ještě koncem 90. let pořádal Viktor Kožený večírky, které by ohromily i leckterou hollywoodskou hvězdu. V Londýně navštěvoval nejdražší restaurace, volný čas trávil v přepychovém sídle v americkém Aspenu. Od roku 2003 se však nemůže hnout z Bahamských ostrovů, protože na něho Obvodní soud v Praze 4 vydal mezinárodní zatykač. Zájem o jeho osobu projevily kvůli podvodům a korupci i Spojené státy, dodnes se jim ale nepodařilo přimět Bahamy k jeho vydání. Zatímco v ČR by šel Kožený do vězení na 10 let, v USA mu hrozí rovnou dvacetiletý trest. (Zdroj: www.lidovky.cz, Svět, březen 2012)

Aby se na Bahamách udržel, najal si špičkové právníky, jejichž služby ho podle odhadů vyšly na sto milionů dolarů. Když už neměl hotovost, začal prodávat nemovitosti. Další naopak bleskově přepsal na svou matku, aby mu je soudy nemohly obstavit. Díky tomu nakonec uhájil 22 milionů dolarů z prodeje luxusní horské chaty v Aspenu: americká justice tyto peníze v roce 2012 zmrazila, o rok později své rozhodnutí ale ke zklamání podvedených věřitelů zase zrušila. Kožený se hájil, že chata od počátku patřila firmě Landlock Shipping Company, kterou vlastnila jeho matka. (Zdroje: www.idnes.cz, leden 2010 / www.ihned.cz, Zahraniční, červen 2013)

U soudu pak tvrdil, že žádný majetek osobně nevlastní, peníze nemá a s obživou mu pomáhá maminka.

Na svou notu nemajetného chudáka navázal o pár let později, když se mu začalo stýskat po vlasti a zkontaktoval se s českými novináři. Všechno, co měl, z něho prý vysály tři manželky při rozvodech. K tomu musel zabezpečit pět dcer, které jsou podle všeho zvyklé na luxusní život. Studovaly na prestižních světových univerzitách a rády cestují. (Zdroj: www.tn.nova.cz, únor 2018)

Ačkoli pobyt na Bahamských ostrovech může mnohým připadat jako splněný sen, Kožený už v minulosti vyslal mnoho signálů o tom, že si tam připadá opuštěný. "Cítím se trochu jako Napoleon vyhnaný na Svatou Helenu," uvedl v roce 2009 pro agenturu Bloomberg. Dlouho věřil, že trestní stíhání proti jeho osobě budou v ČR i v USA zastavena, a bude moci kandidovat do Evropského parlamentu.

Dnes ve svých 57 letech ho však tato naděje už nejspíš nadobro opouští. Neslyšíme už ani o jeho vědeckých ambicích a pokusech obohatit lidstvo o převratné vynálezy. Bahamy se zřejmě stanou jeho doživotním domácím vězením.