close info Youtube.com

Lenka Bělská 17. 12. 2023 12:03 clock 2 minuty video

Svět filmu ho nadchl, když mu bylo dvanáct let. Tehdy se zúčastnil konkurzu na snímek Krakonoš a lyžníci, který úspěšně zvládl. Poté, co získal hlavní roli mladého génia, na něhož spoléhala civilizace z roku 2484, se zdálo, že jeho herecké kariéře nestojí nic v cestě. On se jí však dobrovolně vzdal.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít