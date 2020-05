Otřesné hygienické podmínky ve viktoriánské Anglii: Nočníky a splašky na ulicích

Královna Viktorie seděla na trůnu 63 let a v dobách její vlády byla Anglie synonymem rozmachu, obchodu a bohatství. Londýn ale občas ukázal i svou odvrácenou tvář, kde byla jen špína, nemoc a chudoba. Hygienické návyky lidí byly přímo otřesné!

Hygiena

Chudí lidé žili v nedůstojných podmínkách a neměli jistotu, přežijí-li další den. Ti bohatší se sice nemuseli bát o peníze nebo práci, ale s dodržováním hygieny měli problémy všichni.

Spousta lidí měla pod postelí nočník, do kterého během noci vykonávala potřebu. V polovině 19. století se začaly pomalu objevovat splachovací záchody, ale odvod odpadu byl nepromyšlený a toalety se čistily jen několikrát za měsíc. Lidé to nepřeháněli ani s mytím těla a většinou se ke koupeli odhodlali až ve chvíli, kdy cítili sami sebe nebo je na to upozornil někdo jiný. Byly to líhně pro infekce a vznik nemocí.

Ulice byly zavalené nepořádkem a výkaly. Mezi nimi projížděly kočáry tažené koňmi. Nepoužívaly se ani odpadkové koše. Všechno se mísilo ve městě a svádělo se do Temže. Z řeky se ale čerpala voda zpátky do studen a používala se na vaření, pití a praní. Neexistovaly filtry, které by vodu pročistily, a tak lidé znovu a znovu pili to, co pár týdnů zpátky vyloučili. Proslulý fyzik Michael Faraday se pokusil jednoduchým trikem s bílými listy, které po chvilce ve vodě změnily barvu i konzistenci, lidem ukázat, že pijí splašky. Marně. Podmínky pro šíření cholery byly ideální.

Všechno zhoršovalo ohromné množství holubů. Na Trafalgarském náměstí jsou jich spousty dodnes, ale oproti tehdejší době je to jen zlomek. Na každém rohu byl stánek s ptačím zobem. Náměstí se nedalo přejít čistou nohou.

Ženské trable

Menstuace byla ve viktoriánské době považována za nutné zlo, aby ženy částečně vykrvácely a nebyly tak hysterické a horkokrevné. Nenosily spodní kalhotky ani vložky a krev jim stékala volně po stehnech. Díky několika vrstvám spodniček nebylo naštěstí nic vidět. Po dobu menstruace musely ženy dodržovat přísná pravidla. Seděly jen s koleny těsně přitisknutými k sobě a nesměly plavat, koupat se a mýt si vlasy. Mohlo by to způsobit obrácený tok krve a přivodit mozkovou mrtvici nebo způsobit tuberkulózu. Na venkově to ženy řešily tmavým oblečením, ve vyšší společnosti nosily speciální pásy a do rozkroku si strkaly lněné polštářky nebo smotky látky, které připomínaly dnešní tampony.