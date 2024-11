Externí autor 23. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Lovkyně z úspěšného soutěžního pořadu Na lovu má za sebou děsivou zkušenost. Stala se totiž účastníkem děsivé dopravní nehody. Ochrannou ruku nad ní nejspíš drželi všichni svatí, protože se jí podařilo vyváznout téměř bez zranění. Víte ale, kdo vlastně Viktorie Mertová je?

V pořadu televize Nova Na lovu vystupuje od roku 2022 jako lovkyně pod přezdívkou Belladona. V civilním životě se ale jmenuje Viktorie Mertová. Příjmení vám možná bude povědomé a není to rozhodně náhoda.

Je totiž dcerou hudebního skladatele Zdeňka Merty a herečky Zory Jandové. Čas od času si sice zahraje v amatérském divadle Teritoriální Tyjátr, jinak se ale vydala jinou dráhou, než tou uměleckou.

Vystudovala totiž politologii a teritoriální studia, poté na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy začala přednášet základy akademické práce a také dějiny Severní Ameriky.

Ze slávy rodičů si nikdy nic nedělala

Z toho, že nosí slavné jméno, si vůbec nic nedělá. Jak sama říká, vlastně to pro ni vůbec není podstatné.

„Nikdy jsem nebyla nešťastná z toho, že mám slavné rodiče, ale zároveň jsem nikdy netoužila po pozornosti. Nikdy jsem slávu nevyhledávala. Není to pro mě téma. S rodiči máme velmi dobré vztahy a jsme pevná rodinná jednotka. Těžko se mi představuje, jaké by to bylo, kdyby moji rodiče slavní nebyli, protože jsem to nikdy nezažila. Mám takové rodiče, jaké mám, a jsem tak spokojená,“ vysvětlila pro Lifee.cz.

„Vadilo mi to, když jsem byla dítě. Vadilo mi, že mě předchází cizí pověst a kamkoliv přijdu, tak už vědí, kdo jsem,” přiznala přece jen po chvíli váhání.

Srazilo ji auto

V pořadu Na lovu má ale díky tomu jednu výhodu. Protože se u nich v rodině o známých osobnostech vždy mluvilo, má nyní ze všech lovců asi nejhlubší znalosti českého bulváru. Pokud proto soutěžící dostanou otázky z tohoto ranku, nikdo se s ní nemůže měřit.

Nedávno prožila Viktorie Mertová velmi nepříjemnou zkušenost, která neskončila tragédií jen neuvěřitelně šťastnou náhodou.

„Šla jsem po přechodu a srazil mě opilý řidič. Jedním kolem mi přejel přes stehna a ruku. Zůstala jsem v bezvědomí zaklíněná pod autem, koukala mi ven jen hlava a část hrudníku. Kolemjdoucí zvedli auto a dostali mě ven. A teď ta zajímavá věc – nějakým zázrakem se mi nic vážného nestalo,” popsala na sociální síti.

Vyvázla naštěstí bez vážných zranění

„Zmuchlaná jsem byla solidně, léčím to a furt to bolí. Ale je to tak neuvěřitelný, že je to vlastně sranda. Stejně jako mít otisknutý vzorek pneumatiky na zadku. Nebo říkat lidem, že se cítím trochu přejetá, a sledovat jejich zhrozený reakce,” uvedla s humorem.

„Jsem strašně vděčná těm kolemjdoucím, kteří jen pasivně nekoukali, a okamžitě udělali z mého pohledu fakt neuvěřitelnou věc, kterou mě možná zachránili nebo mi minimálně hodně usnadnili zotavení,” dodala pohledná tmavovláska.

Momentálně musí ještě pochopitelně vyřešit mnoho papírování se zdravotní pojišťovnou, což je poněkud zdlouhavé. V porovnání s tím, co všechno se mohlo stát, je to ale pochopitelně pouze drobná nepříjemnost.

