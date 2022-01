Obří puntíky v nabimijské poušti zůstávají jednou z největších záhad světa

Foto: Profimedia.CZ

Příroda málokdy vykouzlí symetrické geometrické tvary. V pouštní oblasti africké Namibie se jí to však překvapivě daří a vědci nechápou, jak je to možné. V travnatém pásu o délce 2 500 km se objevují holá místa ve tvaru téměr dokonalých kruhů a nikdo nedokáže vysvětlit, co je způsobuje.