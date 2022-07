V římské pevnosti byl nalezen na zdi starý vzkaz. Jeho vulgarita vědce zarazila

„Odkrytí různých textů je na římských vykopávkách vždy velkou událostí. Tohle nám ale opravdu pozvedlo obočí," směje se šéf terénního výzkumu a ředitel nadace Vindolanda Andrew Birley. „Autor starověkého graffiti měl očividně se Secundinusem značný problém. Vyrýt tolik písmen a ještě obrázek muselo dát práci."

New Roman graffiti unearthed in the excavations at Vindolanda. Someone in the 3rd century made it very clear what they thought of Secundinus. The stone is engraved with the words SECVNDINVS CACOR, ‘Secundinus the shitter’. A phallus points towards the insult for good measure! pic.twitter.com/obopDGuGzV