Pár na svatební fotografii se bral dokonce dvakrát. Dobře to s nimi ale nedopadlo. Po rozchodu se mezi nimi rozhořela válka, která se podepsala na psychice někdejší nevěsty. Víte, o který slavný pár se jedná?

Dáma na snímku je známá česká spisovatelka a herečka. Poprvé se vdávala velmi mladá, bylo jí teprve čtyřiadvacet. Vzala si svého hereckého kolegu Miloše Hlavicu a společně přivítali do rodiny syna Marka. Jejich manželství ale ani tak nemělo dlouhého trvání.

Jak už to tak bývá, zmíněnou ženu totiž začal po čase vztah nudit. Její muž jí připadal příliš dokonalý a to nebylo nic pro ni. Začala se proto po očku rozhlížet po ostatních mužích, až jí padl do oka její druhý manžel, se kterým je také zachycena na fotografii.

Následoval rozvod, kterého ovšem umělkyně v budoucnu velmi litovala. „On byl vzorný, hodný, nekouřil, nepil, měli jsme dvouletého sladkého chlapečka,” popsala před lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

„A já jsem ho opustila i se synem. Muselo to být pro něj hrozný. Jenže byla s ním nuda. Byl hrozně předvídatelný. Vždycky jsem věděla, co udělá nebo co řekne,” dodala.

Její nový muž byl všechno, jen ne nudný a předvídatelný. Měl pověst nenapravitelného bohéma a běžně se stávalo, že se bez varování několik dní neukázal doma. Kromě toho mu nic neříkala ani věrnost.

„Některé ženské mi samy řekly, že se s ním někde opily a skončily v posteli. Poprvé jsme se vzali v roce 1964, vydrželo to dvanáct let. Pak jsme se vzali tři roky poté a byli jsme spolu pět let,” uvedla herečka.

Ze stresu skončila na psychiatrii

Přestože se páru narodil syn Adam, bylo s jeho otcem bohužel k nevydržení. Zklamaná manželka se dokonce nechala slyšet, že obě jejich manželství byla doslova za trest.

Divoký vztah se podepsal na jejím zdraví. Drasticky zhubla a kvůli nervovému zhroucení skončila dokonce v psychiatrické nemocnici.

„Hubla jsem a chřadla, až jsem měla jenom devětačtyřicet kilo.On mě úplně zdeptal. Říkala jsem si – kam se poděla ta, kterou jsem kdysi byla? Prostě jsem z minuty na minutu všeho nechala, zaklonila hlavu a začala jsem řvát. To byl tak nádherný pocit! A potom jsem se rozhodla pro rozvod. Byl sice cestou do nejistoty, ale paradoxně i úlevou z napětí a trápení,” zavzpomínala herečka pro Blesk.

Úplně nepochopitelně mu podlehla

Zpětně prý ani nerozumí tomu, co na svém dnes již exmanželovi tehdy viděla. „Měl na mě takový vliv jako černý myslivec na Viktorku. On měl schopnost udělat ze všedního dne neděli. Tak strašně jsem mu podlehla, že to doteď nemůžu pochopit. Byla jsem úplně ochrnutá,” svěřila se.

Že to skutečně nebyla šťastná volba, se ukázalo jen krátce po rozchodu. Když si totiž umělkyně našla nového partnera, herce Ladislava Mrkvičku, začal být její exmanžel jako smyslů zbavený.

„Žárlil, i když měl ženskou a i když jsme už nebyli svoji. A strašně ho taky štvalo, že si s Láďou velmi dobře rozumí náš společný syn Adam,” vypověděla umělkyně.

Znovu se už nezamilovala

Zhrzený muž začal novému partnerovi své bývalé ženy vyhrožovat. Ten si z toho sice nic nedělal, ale nakonec ho to otrávilo natolik, že mezi dvojicí došlo k rozchodu.

Bývalí manželé se k sobě poté vrátili a znovu se vzali. Láska jim ale vydržela jen několik let. Poté si nenapravitelný umělec našel milenku v Národním divadle a svou ženu opět opustil.

Nyní je žena, ve které již možná poznáváte Ivanku Devátou, konečně šťastná. Po vztahu s divokým Josefem Vinklářem se ale již nikdy nezamilovala.

