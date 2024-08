Externí autor 7. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdo by nechtěl vypadat dobře i ve vysokém věku? Ideálně v dobrém zdraví. Cestu k takovému stavu ukazuje konzumace listů vinné révy, která umí zpomalit stárnutí, ničit nádory a zabránit mrtvici.

Vinná réva jako kulturní plodina hraje důležitou roli v ekonomikách mnoha zemí, kde se ve velkém pěstuje. Nejznámějšími produkty révy vinné je hroznové víno a víno jako nápoj. Málo se už ale mluví o „odpadním“ produktu, a sice vinných listech, které se i přes svůj úděl řadí k vysoce hodnotným částem révy.

V mnoha středomořských zemích jsou vinné listy považovány za pochoutku. V Turecku, Řecku a Bulharsku se dokonce pěstují specifické kultivary vinné révy, u kterých se konzumují zejména listy.

Zpomalí stárnutí, zabrání mrtvici a chrání před rakovinou

Je známo, že středomořská kuchyně nabízí spoustu zdravotních benefitů. Významně ovlivňuje kardiometabolická onemocnění, diabetes a je vhodnou prevencí některých typů rakoviny. Vědci dokonce zjistili, že má zásadní vliv na snižování rizika duševních poruch, včetně deprese.

Právě listy vinné révy se ukázaly jako vynikající zdroj bioaktivních molekul, zejména fenolických sloučenin. Jejich antioxidační vlastnosti chrání organismus před oxidačním stresem, volnými radikály a zpomalují procesy stárnutí. Tím dochází ke snížení rizika chronických onemocnění jako jsou srdeční choroby, rakovina a neurovegetativní poruchy.

V případě rakoviny jde o to, že listy vinné révy zabraňují mutaci rakovinných buněk a zpomalují růst nádoru. Svým složením představují spolehlivého pomocníka v boji proti již zmíněným volným radikálům.

Dále bylo prokázáno, že extrakty z vinných listů snižují peroxidaci lipidů, při oxidativním poškození jater a ledvin u potkanů vyvolaném alkoholem. A také se přišlo na to, že konzumace listů současně pozitivně koreluje s kontrolou zánětlivých poruch, bolesti, krvácení a vysokého krevního tlaku.

Zdravé srdce

Pokud budete pravidelně jíst hroznové listy, uděláte pro sví srdce víc, než si umíte představit. Jde o to, že antioxidanty v nich obsažené zabrání oxidaci LDL cholesterolu, tak sníží riziko tvorby plaku v tepnách. Napomáhají tak i k udržení zdravé hladiny krevního tlaku, snižují riziko hypertenze i případné mrtvice.

Vinné listy v kuchyni

Jelikož se vinné listy stále více dostávají do popředí zájmu nejenom kuchařů, ale hlavně konzumentů, objevily se i studie, které se zaměřily na kulinářské postupy při jejich zpracování. Jde o to, že syrové listy vinné révy nejsou jedlé, proto musí projít kuchyňskou úpravou. Jelikož je třeba zachovat jejich nutriční vlastnosti, šlo o to zjistit, při jakém stupni varu si zachovají cenné látky. Výsledek ukázal, že pokud nechcete přijít o cenné látky, měli byste je vařit jednu hodinu, ne déle.

Na co si dát pozor

Listy vinné révy obsahují sloučeniny, které mohou interagovat s některými léky. Proto v případě, že užíváte nějaké léky na ředění krve nebo léky na cukrovku, než zařadíte vinné listy do jídelníčku, informujte ošetřujícího lékaře, který rozhodne, zda jsou pro vás vhodné či nikoliv.

