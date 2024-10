Externí autor 24. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Slavný náčelník Apačů Vinnetou miloval jednu ženu. I když měl jeho představitel Pierre Brice zástupy fanynek, miloval také jenom jednu ženu, se kterou se oženil. Až ji uvidíte, pochopíte.

Pierre Brice byl krásný muž. Mnohá žena si jistě v dobách jeho mládí pomyslela, že vypadá jako šlechtic. A mnohá nejspíš netušila, že má pravdu. Jeho rodina totiž pocházela ze starého francouzského šlechtického rodu a jeho skutečné jméno znělo Pierre Louis Baron de Bris.

Jak se nestal architektem

Pierrovi rodiče si přáli, aby šel studovat architekturu. Jeho to ale překvapivě táhlo na vojnu. V 19 letech se tak přihlásil do války v Indočíne. Ale když v roce 1952 ukončil vojenskou službu, už věděl, že chce být hercem. Rodiče pochopitelně nepotěšil, jelikož si představovali pro syna více důvěryhodnější povolání. Nicméně Pierre si prosadil svou a začal studovat herectví.

Zpočátku se mu příliš nedařilo, takže se živil i jako model a tanečník. V roce 1954 se mu podařilo smůlu prolomit a začal se objevovat alespoň ve vedlejších rolí a dokonce hrál i v divadle. Překvapivě se mu profesně dařilo víc ve Španělsku a Itálii.

Poklad na Stříbrném jezeře

V létě roku 1962 se v Berlíně konal filmový festival, jehož se účastnil producent Horst Wendlandt, který hledal představitele Vinnetoua pro svou mayovku Poklad na Stříbrném jezeře. V rámci festivalu navštívil jakousi oslavu, kde si všiml mladého, dosud nepříliš známého herce Brice. A měl vybráno. Zkrátka, okamžitě věděl, že to je jeho Vinnetou. Nevěděl to ale Brice, přesněji řečeno, nevěděl, kdo je Karel May a do role indiánského náčelníka se mu už vůbec nechtělo. Nakonec ale souhlasil a jak už víme, udělal dobře.

S neohroženým náčelníkem Apačů strávil šest let. Vysloužil si za to několik ocenění, a také obrovskou přízeň diváků, především žen.

Milovník

Kromě filmování si Pierre Brice užíval života a jak se lidově říká, proháněl sukně při každé příležitosti. Na rozdíl od svého kolegy Lexa Barkera, který se oženil dokonce pětkrát, Pierre do chomoutu rozhodně nespěchal a užíval si život svobodného muže doslova se vším všudy.

O jeho milostných eskapádách se vyprávěly romány. Sám se o nich rozepsal ve své autobiografii Vinnetou a já: Můj skutečný život. Pikantní na tom bylo, že neměl problém obletovat i přítelkyně svých kamarádů.

I proto ho Lex Barker před společnou večeří se svou přítelkyní upozornil: „Dávej pozor! Víš, co tím myslím,“ vzpomínal herec ve své knize. A Pierre se skutečně o nic nepokusil.

Ovšem své rozhodnutí okomentoval následovně: „Lex měl důvod být nedůvěřivý, kdyby nebyla jeho přítelkyně, zkusil bych štěstí. Ale i její matka byla šarmantní a krásná žena, a tak jsem se začal dvořit Lexově budoucí tchyni. Byl jsem jak Romeo,“ napsal. Mimochodem, Bricovou postelí údajně prošla i slavná herečka Anita Ekbergová nebo jeho „indiánská“ kolegyně Karin Dorová.

Osudová trojčata

V roce 1976 se seznámil s německými trojčaty Gaby, Hummy a Hellou. Byly o dvacet let mladší než on. Byl jimi doslova uchvácený a rozhodl se, že si jednu z nich vezme za manželku. Jenže kterou? Vyřešil to za něj osud a ples v Mnichově, kde potkal Hellu.

Pozval jina festival Karla Maye v Elspe a ona s ním zůstala během celé sezóny. Pierre se doopravdy zamiloval a Hella v jednom rozhovoru přiznala, že ho zbožňovala už jako malá holka. Nakonec se za Vinnetouem přestěhovala do Paříže. Vztah jim klapal natolik, že se o pár let později rozhodli vzít. Briceovi bylo v té době dvaapadesát. Usadil se a až do své smrti prohlašoval, že šarmantní Hella je to nejlepší, co ho kdy potkalo a jedna z mála věcí, za které může Vinnetouovi poděkovat.

