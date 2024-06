Osudovou rolí herečky Violy Zinkové je prý Princezna Pampeliška. Z televize a filmu ji známe z menších rolí, ale zato je jich celá řada. Ty velké ztvárnila především na divadelních scénách, v rozhlase a dabingu. Určitě její hlas znáte. Víte, jakou „slavnou“ postavičku namluvila?

Na cestu za uznáním

K herectví přivedl Violu Zinkovovou (též uváděná Grossmanová) její otec, knihkupec, antikvář a nakladatel Karel Zink, který miloval divadlo, a prý lásku k herectví „zdědila“. Narodila se 15. června 1925 v Praze, jako dítě sice říkala, že bude herečka, ale divadlo „naživo“ neznala. Když se rozhodla studovat dramatický obor Státní konzervatoře, tatínek požádal svého kamaráda, básníka, dramatika a divadelního režiséra Jaroslava Kvapila, ať posoudí, zda má talent. Předvedla mu monolog z jeho divadelní hry Princezna Pampeliška a prý ho nadchla. A tak…

Konzervatoř začala studovat v roce 1941 a již během války statovala v Národním divadle. Rok spolu s dalšími herci byla totálně nasazená v Německu. Jen pár dnů po válce stála u zrodu studentského divadla Disk, které vzniklo z inciativy Radovana Lukavského a divadelního režiséra Jaroslava Pleskota.

Konzervatoř ukončila v roce 1946 a nastoupila na tehdejší AMU. Po dvou ročnících z ní po reformě divadelního školství odešla.

Na prkna znamenající svět

První krátké angažmá získala v Mladé Boleslavi, poté odešla do Státního divadla v Brně, kde působil jako dramaturg a režisér její manžel Jan Grossman. Ve 2. polovině 50. přešla do Prahy do divadla D34, od roku 1960 až do odchodu do důchodu v roce 1988 rozdávala radost návštěvníkům divadla E. F. Buriana.

Na divadelních jevištích ztvárnila desítky velkých a náročných postav, od komediálních hrdinek, po složité dramatické charaktery a tragické postavy. Nejen prkna po ni znamenala svět. Zároveň se věnovala práci v rozhlase, kde vytvořila řadu rolí z tvorby českých i světových klasiků. Její možná nejznámější je její „osudová“ role Princezna Pampeliška, kterou ztvárnila i na divadle.

Za filmem

Viola Zinková poprvé slyšela filmovou klapku v roce 1947 v dramatu Dravci, kde ztvárnila Irenu, dceru obchodníka Kristiána Krofta (Bohuš Záhorský), o rok později terezínskou vězeňkyni v Daleké cestě. Na plátně či obrazovce jsme ji mohli vidět v nejedné roli, ač jde vesměs o menší. Zahrála si v mnoha pohádkách a možná si ji vybavíte jako havířovu ženu, matku nemocného dítěte v Dařbuján a Pandrhola. Ze seriálů ji známe jako babičku ze Zdivočelé země. Jedním posledních snímků je televizní film Den dobrých skutků, poté si ještě zahrála v seriálu Místo nahoře.

Velký kus života zasvětila i dabingu. Prvním postavám propůjčila svůj hlas již během války, kdy se dabovalo naživo. Slyšet jsme ji mohli coby starou Rose v Titanicu. A víte, která slavná postavička promlouvá jejím hlasem? Jejím „otcem“ je Zdeněk Miler a je to náš známý krteček. Namluvila ho v díle Jak krtek ke kalhotkám přišel.

close info YouTube / YouTube zoom_in V dalších dílech „citoslovce" krtka namluvily autorovy dcery

Viole Zinkové nadace Život umělce udělila v polovině 90. let cenu Senior Prix. V roce 2001 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Zemřela ve věku 92 let dne 18. října 2017 a je pohřbená na Vinohradském hřbitově.

close info Facebook / Facebook zoom_in Viola Zinková v době svého mládí

Zdroje: www.filmovyprehled.cz, dvojka.rozhlas.cz, www.lidovky.cz, www.idnes.cz