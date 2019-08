Lékaři varují před umělými vitaminy: Některé druhy způsobují rakovinu

Takzvané antioxidanty jsou jedním z největších zlatých dolů minulého století. Stamiliony lidí utratily v přepočtu stamiliardy korun za nejrůznější prášky a pilule, jež spojovalo jediné: tvrzení, že jde o účinné antioxidanty, které ochrání buňky dotyčného před civilizačními chorobami a zhoubným bujením. To je ovšem tvrzení stojící do značné míry na vodě.

Existují vědecké studie, které prokazují pravý opak. Učená obec o nich ví už několik desetiletí. Buldozery reklamních kampaní ale dosud přehlušovaly většinu hlasů, které si dovolily „božské“ antioxidanty byť jen zčásti kritizovat.

Kuřáci, dejte si pozor!

O to větší zájem vzbudila švédská studie, která byla nedávno zveřejněna v časopise Science Translational Medicine. Není divu - vždyť její titulek zní: Antioxidanty urychlují růst rakovinných nádorů u myší!

Profesor Martin Bergö a jeho kolegové z univerzity v Göteborgu ve své práci vysvětlují, proč užívání antioxidantů může urychlit růst různých druhů nádorů v raném stadiu vývoje - zejména v případě rizikové populace, jako jsou kuřáci. Většina studie byla provedena na myších a na lidských buňkách - není však prý důvod domnívat se, že následné ověřovací studie na lidech dopadnou jinak.

Plejády antioxidantů - například vitaminy A, C nebo E - jsou hvězdami domácích lékárniček. Bezpočet starších lidí se domnívá, že u nich zpomalí proces stárnutí, a investují do nich těžké peníze. Maminky je dávají dětem, novomanželé je dostávají jako svatební dar (a do roka kudrnáče!), existují i antioxidanty pro psy a kočky! Rok co rok se objevují v nových - a dražších -kombinacích i lesklejších obalech. Tyto chemické látky by měly umět oddálit poškození některých typů buněk lidského těla. Vědci si proto dlouho mysleli, že antioxidanty dokážou působit i jako prevence zhoubných chorob. Ale studie - včetně těch prováděných na lidech - ukazují, že tomu tak není. „Naopak v raných stadiích urychlují zhoubné choroby,“ říká profesor Bergö. „Ověřili jsme to v případě vitaminu E a acetylcysteinu, které jsme aplikovali jednak na myši s rakovinou plic, jednak na nemocné lidské buňky.“

Dvakrát rychleji na onen svět

Vědci nepodávali žádné přehnané dávky obou antioxidantů, šlo prý o „běžná množství“. Přesto -když je myši s rakovinou plic dostaly, jejich tumory začaly růst třikrát rychleji a dělit se. Nešťastní hlodavci pak zemřeli dvakrát dříve, než jejich stejně nemocné kolegyně, které antioxidanty nedostaly. Jak je to možné? „Antioxidanty zřejmě v lidském těle ničí protein p53 - látku, která zpomaluje růst nádorů,“ soudí Martin Bergö. „Když jsme z myší a z lidských rakovinových buněk p53 zcela odstranili, neměly už antioxidanty na rozvoj choroby žádný vliv.“

„Můžeme tedy uzavřít,“ pokračují vědci, „že lidé trpící velmi malými a dosud nerozpoznanými nádory v plicích, což jsou především kuřáci, by se měli vyhnout požívání mimořádných dávek antioxidantů. V jejich případě by nepřispěly ke zlepšení zdraví, ale naopak k rychlejšímu propuknutí zhoubné choroby.“

Riziko hrozí i pacientům, kteří berou látku acetylcystein, aby se u nich snížila produkce plicního hlenu a usnadnilo dýchání. Především to bývají lidé trpící chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Podle vědců by měli užívání acetylcysteinu velmi pečlivě zvažovat. „Nechceme ale všechny antioxidanty šmahem prohlásit za škodlivé,“ vysvětluje další z výzkumníků Per Lindahl. „Zkoumáme, jaký má jejich užívání vliv na rozvoj rakoviny - ne na její vznik.“ Jak se dále v článku zdůrazňuje, nijak se netýká potravin bohatých na přírodní antioxidanty.

Výzkumníci se zaměřili pouze na antioxidanty ve formě chemických potravinových doplňků a silných multivitaminů. Přírodně vzniklé antioxidanty jsou naopak považovány za bezproblémově léčivé. „Proč? Jednak proto, že byste museli jíst velká množství určitých potravin, aby se do vašeho organismu dostala taková množství antioxidantů, jaká požijete v tabletách,“ říká Per Lindahl. „A také - což je mnohem důležitější - v normálních potravinách se antioxidanty vyskytují ve vyvážené kombinaci s dalšími látkami, které příznivě ovlivňují přijímání přirozených antioxidantů lidským tělem.“ „Nejsme si ještě jistí, do jaké míry se dají výsledky našeho zkoumání použít i na jiné typy rakoviny,“ dodává profesor Martin Bergö. „Další výzkum si vyžádá i zodpovězení otázky, zda antioxidanty mohou snížit riziko vzniku rakoviny plic u zdravých nekuřáků.“

No, a pak je tu ještě široké pole zkoumání účinků dalších antioxidantů na další choroby. „Zřejmě bychom měli varovat každého, kdo se nechal přesvědčit k pravidelnému preventivnímu užívání umělých antioxidantů a vitaminů!“ tvrdí Nico van Zandwijk z univerzity v Sydney v Austrálii. No vida. Buďme si jisti, že žádná překvapení nejsou vyloučena…

VĚŘÍTE? Berete?

V naší minianketě jsme několika náhodně vybraným lidem položili otázky týkající se slavných pilulí:

1. Věříte síle umělých antioxidantů?

2. Užíváte je - a cítíte účinky?

3. Kolik za ně ročně utratíte?

4. Vybíráte si je podle reklam?

JIŘÍ MÍKA (33), programátor 1. Nevím. 2. Antioxidanty neřeším, spíš se snažím eliminovat umělá sladidla. 3. Za vitaminy dám asi 200 Kč ročně. 4. Ne.

OSMANY SIMONEAU (30), lékař 1. Ano. 2. Ano, ano. Mám víc energie a jsem odolnější. 3. 2 000 Kč za rok. 4. Ne, dívám se na složení.

ROMANA VONDROVÁ (53), team leader 1. Možná. 2. Neužívám. 3. Nic. 4. Jak kdy - a pouze u osvědčené firmy.

KATEŘINA KOCMANOVÁ (28), operátorka 1. Ano. 2. Ne. 3. Nic. 4. Ne.

JOSEF KOPEČNÝ (62), zootechnik 1. Ano. 2. Jen v potravinách. 3. Ne. 4. Až na pranepatrné výjimky ne.

Tohle není NOVINKA

* V roce 1994 prestižní časopis New England Journal of Medicine otiskl studii dokazující, že kuřáci užívající potravinové doplňky s betakarotenem měli větší riziko vzniku rakoviny plic a úmrtí na ni, než kuřáci betakaroten nepožívající.

* Podobných studií se uskutečnilo ještě několik - vesměs prokázaly, že antioxidanty zhoršují určité druhy rakoviny. Některé pokusy musely být předčasně ukončeny, protože při nich lidé umírali velmi rychlým tempem.

* V roce 2012 analyzovaly laboratoře Cochrane výsledky 78 starších studií. Došly přitom k závěru, že lidé užívající antioxidantové potravinové doplňky - ať už zdraví, nebo chronicky nemocní - měli větší pravděpodobnost předčasného úmrtí než lidé, kteří je neužívali.

* Další studie zkoumají souvislost umělých antioxidantů a zhoubných chorob kůže, krve, zažívacího ústrojí apod.

* „Měli bychom teď velmi bedlivě prozkoumat možnost, zda lidé konzumující vysoké dávky antioxidantů u sebe paradoxně vznik rakoviny nepodporují,“ říká David Tuveson z Cold Spring Harbor Laboratory v USA.