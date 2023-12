Natáčení nejkrásnější vánoční pohádky Tři oříšky pro Popelku sice prvoplánově vykresluje idylický obraz lásky mezi Popelkou a princem, ale lásek vzniklo při natáčení více. I jeden z princových přátel, Vítězslav Jandák, měl při natáčení zlomené srdce. Nebudete věřit, do koho se zamiloval.

Láska Vítězslava Jandáka nebyla šťastná. Byl to zážitek, který v něm zanechal trpkou pachuť a jizvu na srdci. Uhodnete, do koho se coby mladý princův druh, zamiloval?

Neopětovaná láska

Ve jednom z vystoupení v pořadu Víkendová snídaně Jandák prozradil, že na rozdíl od romantického příběhu na plátně za oponou panovala úplně jiná dynamika lásky. Jandák, který hrál jednoho z princových přátel, přiznal, že se zamiloval do herečky Karin Lesch, která ve filmu ztvárnila královnu. Bohužel pro něj, cit nebyl vzájemný.

„Já se tam zamiloval do té královny, do té Němky, ta se na mě úplně vykašlala. Já na to mám trošku špatnou vzpomínku,“ prozradil Jandák poznamenán nešťastnou láskou při natáčení.

Ačkoliv Karin Lesch nikdy veřejně neprozradila nic o Jandákových citech, herec si je jist, že musela vědět o jeho zájmu. „To na mně musela poznat,“dodal s jistotou.

close info Deutsche Film / Filmové Studio Barrandov / Profimedia zoom_in Popelka coby čarostřelec a princovi pobočníci. Vítězslav Jandák zde není

Nebyla to taková pohádka…

Odvážná vyznání lásky se odehrávala v zákulisí natáčení, kde vznikala celá řada nečekaných příběhů. Přestože Karin Lesch vzpomíná na přátelskou atmosféru a vzájemný respekt mezi herci, Jandákovo zklamání naznačuje, že kulisy natáčení nebyly vždy tak idylické, jak by se mohlo zdát.

V rámci svého vzpomínání na natáčení oblíbené pohádky Tří oříšků pro Popelku Jandák také zavzpomínal na legraci a zábavu, kterou si herci dopřávali, zejména na svého kolegu Jaroslava Drbohlava, který neměl rád ježdění na koni. A na mnoho dalších příběhů. Ostatně, podívejte se na rozhovor s ním zde:

Zdroj: Youtube

Jandákova neopětovaná láska a vtipné anekdoty z natáčení ukazují, že i za zdánlivě dokonalým filmovým světem se mohou skrývat osobní dramatické momenty a prohry. Anebo zlomená srdce.

