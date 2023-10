Vysoký, štíhlý, s dlouhými vlasy. Tak si ho pamatují jeho fanynky, které věřily, že své písně zpívá do ucha každé z nich zvlášť. V době své největší slávy byl každý týden v televizi a odehrál i tři koncerty za den. Československo mu leželo u nohou. Nakonec však zemřel sám.

Holky z gymplu, Dívka z Heřmánkové návsi nebo Citrónová holka - úvodní píseň k filmu Jak svět přichází o básníky. To jsou největší hity „zpívajícího bubeníka“. V 80. letech 20. století si je broukaly snad všechny ženy a dívky. V té době byl totiž Víťa Vávra nejpopulárnějším zpěvákem a jejich idolem.

„Bylo to nádherné období, holky nám v hotelích samy skákaly do postelí. Jen to profrčelo strašně rychle,” vzpomínal v rozhovoru pro Aha.cz. Svou popularitu si užíval. „Výhoda byla, že když jsem přišel do řeznictví, hned jsem dostal to nejlepší maso. V zelenině pro mě měli schované mandarinky.”

Zpívající bubeník

Svou hudební kariéru začal Vávra počátkem 70. let 20. století v amatérské skupině Hills. Poté se angažoval v kapelách Ges a Faraon. Na výsluní ho však vynesla až spolupráce se skladatelem, zpěvákem a producentem Petrem Hannigem, jenž jej angažoval do svého projektu Maximum.

Vrchol Vávrovi kariéry přišel v roce 1981. Zvítězil v anketě Zlatý Slavík. „Dostal jsem nejvíce hlasů, dokonce to říkali v rádiu. Ale ústřední výbor strany rozhodl, že taková mánička nemůže porazit Karla Gotta. Změnili proto pořadí a mě šoupli až na třetí místo za Michala Davida,” vysvětlil. „Mezi lidmi se ale rozneslo, co se stalo. Najednou jsem měl daleko více koncertů než kdykoli předtím.”

Dostal také nabídku od Supraphonu na natočení desky a oslovili ho, aby složil ústřední písničku k filmu Jak svět přichází o básníky. Zároveň mohl volně tvořit. „Zbohatnout se na tom nedalo, ale pořád jsme si žili lépe, než lidé, kteří chodili na osm a půl hodiny do práce,” vysvětluje. Jako milovníka ženské krásy ho navíc potěšilo, že popularita mu zajistila nebývalou pozornost.

Smutný konec

Dohromady byl Vávra třikrát ženatý. Jeho druhou manželkou byla i slavná Věra Špinarová. Zpívající bubeník se však nikdy netajil tím, že obdivu ze strany fanynek nedokáže odolat. Zkrotila ho až jeho poslední žena Svetlana, s níž měl ve svých padesáti letech dceru Viktorii. „Když se mi v roce 1977 narodil syn Filip, téměř jsem ho neviděl. Teď si to vynahrazuju,” řekl.

close info Profimedia.cz zoom_in Vítězslav Vávra v roce 2016

Bujarý život se podepsal na zpěvákově zdraví. Potýkal se s artrózou a byl téměř imobilní. „Už se nikam nedobelhám. Jsem tak doma. Maximálně vyjdu na balkon,” krčil v roce 2020 rameny. Později mu byla diagnostikována rakovina plic. Podlehl jí 1. července roku 2021.

