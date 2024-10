Mozek je pro každého z nás životně důležitý orgán, o který bychom se měli starat. Jen tak si zajistíme nejen šťastný ale především plnohodnotný život. Se správnou péči můžete začít hned teď s naším vizuálním testem.

Zdraví mozku

Zdraví mozku by pro každého z nás mělo být prioritou. I proto je nutné se o svůj mozek starat. Zdraví tohoto orgánu záleží na mnoha různých faktorech.

Měli bychom zdravě jíst a celkově dodržovat zdravý životní styl. Důležitou součástí optimálně fungujícího mozku je i pravidelný pohyb, kterému se budeme věnovat alespoň 3 krát týdně.

To ale není všechno. Odborníci na zdraví mozku nyní přišli s dalším důležitým poznatkem. Zjistili, že zdraví mozku ovlivňuje i fakt, jak nahlížíme na svět kolem sebe.

Lidé, jejichž myšlení je spíše negativní, mají s mozkem větší potíže než lidé, kteří smýšlí pozitivně a sklenici s vodou vnímají jak napůl plnou.

Pokud o sobě víte, že jste člověk pohlížející na svět kolem sebe spíše s despektem a negací, je nutné to změnit. Každá změna potřebuje čas, i proto bychom se změnou v tomto směru neměli příliš otálet.

Jak nejlépe způsob svého myšlení trvale změnit? Odborníci přišli s tvrzením, že psaní deníku vděčnosti je tou nejlepší možnou cestou, jak se na svět kolem sebe začít dívat jinak.

Najdete čtyřlístek?

Pokud nevíte, jak by takový deník vděčnosti měl vypadat, pomůžeme vám to zjistit. Koupíte si jakýkoliv sešit, který se vám líbí a do něj si budete zapisovat své myšlenky, pocity, vše, co se vám daný den stalo a nakonec napíšete jednu věc, za kterou jste vděční.

Nejzajímavější optické iluze:

Zdroj: Youtube

Můžete být vděční za cokoliv, za co vděční být chcete. Může to být krásné počasí, dokonalý manžel nebo kamarádka, která vám vždy podá pomocnou ruku. Můžete to být také naprostá maličkost, jako 30 minutová procházka, na kterou jste se vydali, i když se vám nechtělo.

Touto cestou se tok vašich, do té doby negativních myšlenek, bude pomalu, ale jistě měnit v myšlenky pozitivní. Zároveň posilníte část mozku, zodpovědnou za paměť a vybavování.

ZDraví mozku podpoříte také řešením mentálních her a testů, které si kromě pozornosti a koncentrace žádá dokonalý zrak a schopnost rychle přemýšlet.

Začít můžete hned teď, za pomoci našeho vizuálního testu. Na zdánlivě obyčejném obrázku trojlístků je nutné najít čtyřlístek. Zvládnout to musíte v omezeném čase.

Na nalezení čtyřlístku máte pouhých 10 sekund. Dívejte se co nejpozorněji a přemýšlejte, abyste žádnou část obrázku nevynechali. Pokud se vám ani po 10 sekundách čtyřlístek nepoštěstilo objevit, podívejte se na obrázek níže, kde máte čtyřlístek vyznačený.

close info Pinterest zoom_in Zde je čtyřlístek

www.express.co.uk, www.mirror.co.uk, www.dailyrecord.co.uk