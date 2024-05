Externí autor 5. 5. 2024 clock 3 minuty

Některé ženy mají smysl pro módu doslova v krvi. Zvládají umění malých detailů a schopnost estetických kombinací. Vypadají vždy skvěle i s omezeným rozpočtem. Neřeknou vám, jak to dělají, protože tuhle vlastnost dostaly do vínku díky jednomu ze tří následujících znamení horoskopu.

Někdo možná řekne, že móda je povrchní věc. Jenže to není tak úplně pravda. Móda je hravý způsob, jak vyjádřit svou osobnost, pocity i pohled na svět a lidi kolem nás. Už Jan Werich zpíval – Je to pravda odvěká, šaty dělají člověka.

A oblečení je to první, co na vás lidé hodnotí. Tím, jak se oblékáte, můžete na sebe prozradit mnohé. Ve vhodně zvoleném outfitu se budete cítit nejenom dobře, ale současně vám dodá i patřičné sebevědomí. Podívejte se, jak se oblékají tři znamení horoskopu, která bývají označována za módní ikony i tvůrce trendů.

Váhy (23. 9 až 23. 10)

Narodila jste se ve znamení Vah? V tom případě gratulujeme, protože jste vyhrála jackpot v podobě jedinečného smyslu pro módu, který je tomuto znamení vlastní. Tomu se vlastně ani nelze divit, protože Vahám vládne Venuše, planeta módy a krásy.

Když se podíváte do šatníku ženy Váhy, nejspíš vás napadne, že v něm lidově řečeno lehce vlaje vítr. Zkrátka, na to, že se vyzná v módě, toho ve skříních zas až tak moc nemá. A to je právě ono, Váhy fandí kapsulovým šatníkům. To znamená, že si pořídí pár základních, ale nadčasových kousků, které umí kombinovat s módními trendy, takže je neustále in.

Jsou to minimalistky, svým stylem „nekřičí“ do dáli, tady jsem. Zato okouzlí rafinovaností a dokonale sladěným vzhledem.

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Žena narozená ve znamení Lva je sebevědomá a tuhle vlastnost promítá i do svého šatníku. Ví, co jí sluší, jaké střihy a barvy jsou vhodné pro její postavu. Lvice milují pozornost a móda je pro ně geniálním výrazovým prostředkem, jak na sebe strhnout pomyslné davy.

Zrozenkyně ve Lvu potřebují vyčnívat. Asi se netřeba divit, že milují kůži, flitry a pestré a jasné barvy. Nové trendy pro ně představují výzvu. Ale pozor, nekopírují to, co vidí na ulici, naopak bychom mohli říct, že ostatní kopírují od nich. Protože to, co měla Lvice na sobě před týdnem, už je pro ni out a zatímco ostatní hledají podobné kousky, jaké viděli u ní, ona pátrá po dalším jedinečném outfitu, kterým by vyjádřila svou individualitu.

Vodnář (21.1. až 20.2.)

Vodnáři obecně plavou proti proudu. Ve všem. A tedy i v módě. Přesto ženy Vodnářky bývají označovány jako módní ikony. Pokud by vás zajímala pravidla, kterými se řídí, neporadíme. Z jednoduchého důvodu. Vodnářky žádná pravidla nemají. Nosí to, co se jim líbí a v čem se cítí dobře.

Příznačné jsou pro ně pestré barvy a odvážné střihy. Milují pohodlí a svoje tenisky, kterých vlastní nekonečnou spoustu. Nosí je k jednoduchým outfitům, jež dotahují šperky, které pro ně mají osobní význam. A klidně to mohou být jenom náramky přátelství utkané z obyčejné bavlnky.

Pro ženu Vodnářku je důležitá udržitelnost. Fandí slow fashion a pokud to jenom trochu jde, dává přednost organickým a recyklovaným materiálům. Mimochodem, Vodnářky rády nakupují z druhé ruky. Vždy si ovšem vybírají kousky, které představovaly v módě nějaký zajímavý milník.

Zdroje: www.lofficielusa.com, parade.com