Externí autor 3. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Život tohoto herce velmi ovlivnila jedna jediná role. Totalitní seriál 30 případů majora Zemana je pro někoho “prachobyčejným detektivním seriálem”, pro někoho zas nástroj komunistické propagandy. S tímto se právě potýkal i herec, jehož kariéru tato účast v seriálu poznamenala.

Umělec se až do své smrti v roce 2017 k tomu tématu odmítal vyjadřovat. V seriálu 30 případů majora Zemana si zahrál ústřední roli. V divácích to vyvolávalo a dodnes vyvolává bouřlivé diskuze. Svého rozhodnutí však nelituje. „Byla to dobrá role a hrál jsem ji dobře,” říkal na konto majora Zemana s tím, že si detektiva vždycky chtěl zahrát a tehdy se mu to splnilo. „Kam se to potom dostalo, je jiná věc. Ale já hrál tuhle roli a byl jsem šťastný,“ řekl kdysi v rozhovoru pro Český rozhlas.

Lidé mu dokonce posílali anonymy, a to jak za dob minulého režimu, tak po jeho pádu. On sám přitom kdysi vážně zvažoval, že by emigroval. Nakonec se pro to nerozhodl, protože tu měl rodinu. I další herci, kteří v seriálu účinkovali mají na detektivku různé názory. Některým je to jedno, někteří by na ni nejraději zapomněli a jen málo z nich o ní hovoří jako o tehdejším pochybení.

Ačkoliv si právě kvůli jeho roli Zemana ve zmíněném seriálu spousta lidí myslela, že je aktivním komunistou, do KSČ nikdy nevstoupil. Nemění to však nic na tom, že tato role zastínila jeho další, především ty divadelní. Především to byl herec mnohotvárných charakterních a komediálních rolí. V roce 1959 ho do souboru Národního divadla obsadil Otomar Krejča.

Dostal infarkt přímo na jevišti

Když umělec naskočil do natáčení onoho inkriminovaného seriálu, netušil, co se všechno stane. Zpočátku se totiž věc jevila jako jakýsi večerníček pro dospělé, který se bude odehrávat na základě skutečných případů. Až po čase si uvědomil, do čeho se „namočil“ a ve 13. komnatě pak došel k přiznání: „Za některé díly jsem se styděl, že v nich jsem.”

Pracovní i psychické vyčerpání na sebe s důsledky nenechalo dlouho čekat. Už v pouhých jednačtyřiceti letech dostal umělec první infarkt, a to přímo na jevišti v průběhu představení Cyrana z Bergeracu. Následovala povinná zdravotní dovolená, kterou ale herec vyplnil natáčením dalších případů majora Zemana. Tím si ale na sebe tak trochu ušil bič, protože si ho nejen obyčejní lidé, ale i filmaři zaškatulkovali jako herce jedné rola, a tím pádem ani nedostával nabídky na role jiné.

Záchranou pro něj byl návrat na prkna Národního divadla a začal se také pohybovat mezi dabéry. Svůj hlas propůjčil velkým jménům jako jsou Jack Lemmon, Marcel Mastroianni, Roger Moorea v neposlední řadě stojí sám velký Sean Connery. Za svou znamenitou práci v tomto oboru získal pak i celoživotní uznání v podobě Ceny Františka Filipovského. Jedná se o cenu, která se každoročně uděluje ve Filipovského rodné Přelouči těm nejlepším tvůrcům dabingu.

Měl kolem sebe spoustu andělů

Ačkoliv je drsné přísloví, že pro herce je nejlepší zemřít na jevišti (což se naštěstí tehdy umělci nepovedlo), „zubatá“ si ho k sobě povolala málem už pár let předtím. „Bylo ošklivé počasí, ale létat se dalo. A já jsem navíc ještě chytil závan. Měl jsem to otočit a přistát. Člověk ztratí v tom studeném větru rychlost. Měl jsem přistát, a ne dělat celý okruh a já ho udělal!“ napsal umělec ve své knize Měl jsem štěstí o tom, jak se jeho vášeň pro pilotování letadel málem stala katastrofou.

Bylo to v roce 1970 a ohrozil málem i širokou veřejnost. „Letiště bylo trochu vpravo a tam byly maminky s kočárky a dívaly se na letadélka. Jednal jsem rychle, kompjuter by byl hadr proti mně,“ vyprávěl s tím, že se mu nakonec podařilo letoun nasměrovat do rozkvetlého stromu.

Nešťastným příhodám ale nebyl ještě konec. V roce 2002 herce postihl druhý infarkt, a to přímo na pražském Václavském náměstí. Tehdy ho zachránili dva kolemjdoucí, kteří byli k jeho štěstí lékaři. V nemocnici pak nafasoval trojitý by-pass, ale ani to ho od práce neodradilo. Po šesti měsících už zase stál na prknech, která znamenají svět.

„Mám kolem sebe spoustu andělů. Oni vědí, že jsem jejich kamarád, a vždycky mi pomohli,“ smál se při vzpomínce mnohými zatracovaný Vladimír Brabec.

Zdroje: dvojka.rozhlas.cz, krajskelisty.cz