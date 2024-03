Černé obočí, uhrančivé oči a hluboký hlas. Jeho osobnost a napínavá soutěž o peníze, o kterých se mohlo řadě lidí jen zdát, připoutala k televizorům miliony diváků. Doslova přes noc se stal celebritou. Psaly o něm bulvární plátky a byl hostem desítek pořadů . On se i přesto jako moderátor necítil.

Bylo 16. října roku 2000. Každého, koho zaujala upoutávka, z níž znělo: „Korunu vám dá každý, deset milionů jen my,” se před osmou hodinou pohodlně usadil do křesla a s napětím očekával, jakou show televize Nova přichystala.

Po jejím odvysílání byla celá republika nadšená. Vědomostní hra o velké peníze s dramatickou hudbou zaujala celé generace diváků.

Postupem času se pořad stal tak oblíbený, že elektronická čidla měřící průtok ve vodovodním a kanalizačním potrubí hlásila v průběhu vysílání poklesy spotřeby vody, a to až na polovinu oproti jiným večerům. Mytí nádobí, koupel nebo použití toalety bylo odsunuto až na reklamní přestávku.

Z moderátora show se stala celebrita. Diváci si o něm šeptali, že je ztělesněním čerta. Paradoxem je, že role Mefista byla jeho vysněná. Tu, již ztvárnil v Chcete být milionářem, ale rozhodně nemyslel.

Z herce moderátorem

„Účinkování v pořadu mi moc život nezměnilo. Že by se o mě zajímal nějaký český režisér, to se nestalo. Zvali mě do zábavních relací, ale to mě neuspokojovalo. Jsou jedna jako druhá, tam se nedá nic dělat,” řekl v roce 2004 v rozhovoru pro Blesk.

Moderátor show byl totiž profesionální herec. Za moderátora se nikdy nepovažoval. Navíc zjistil, že mu jeho nová pozice v kariéře spíše brání. „Když jste vidět v televizi, to vám u lidí, kteří se věnují umění, spíš uškodí,” tvrdil. „Už několik z nich mi řeklo, že o mě uvažovalo, ale…”

Dál se tak věnoval dabování a hraní v oblastních divadlech. Právě ty považoval za své domovské scény již od dob studií na DAMU. Účinkoval například v divadle Petra Bezruče v Ostravě, v těšínském divadle nebo v pražském Rokoku.

Později kývl také na nabídku zahrát si v seriálech. Jeho fanoušci ho mohli obdivovat například v populárním Vyprávěj nebo Stopách života.

Už asi tušíte, že mladý moderátor na úvodní fotografii je Vladimír Čech. Připomeňte si jej na videu:

Smutná smrt

Divácky oblíbené byly i další jeho pořady. Jako vášnivý turista a tramp připravoval pro rádio Blaník povídání S Čechem po Čechách, na Českém rozhlasu Pardubice Pardubická ohlédnutí a pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem.

Postupem času se však z médií i divadelních prken začal vytrácet. Projevilo se u něj totiž dědičné onemocnění Lynchův syndrom, vyznačující se nekontrolovatelným nádorovým bujením.

V březnu roku 2013 se k nemoci navíc přidal zápal plic. I přestože byl převezen do nemocnice v Motole, zachránit se ho nepodařilo.

Vladimír Čech zemřel 22. března roku 2013. Byl dvakrát ženatý, měl dva syny a dvě dcery.

