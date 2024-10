Externí autor 2. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Pronikavé oči, vážný, až dramatický pohled. Kdo by to byl řekl, že tohle je jeden z nejoblíbenějších moderátorů? Vladimír Čech, kterého si většina z nás pamatuje jako elegantního gentlemana z pořadu Chcete být milionářem?, měl za sebou pozoruhodnou cestu. Podívejte se na jeho fotky z mládí.

Je to neuvěřitelné, ale letos by mu bylo 73 let. Jeho příběh je plný zvratů, úspěchů i osobních výzev. Vzpomenete si na něj někdy u televizních soutěží? Nebo u kreslených seriálů? Je totiž známý namluvením titulní postavy v kresleném seriálu i filmech o Garfieldovi.

Cesta k divadlu

Vladimír Čech se narodil 6. července 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho otec byl herec a matka moderátorka. Není tedy divu, že i malý Vladimír brzy projevil umělecké sklony. „Divadlo pro mě bylo druhým domovem. Pamatuji si, jak jsem jako kluk sedával v šatně a pozoroval herce, jak se připravují na představení. Ten svět mě úplně pohltil,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů.

Po maturitě na gymnáziu se rozhodl pro studium herectví na DAMU. „Bylo to období, kdy jsem se formoval nejen jako herec, ale i jako člověk. Potkal jsem tam spoustu skvělých lidí, se kterými jsem zůstal v kontaktu celý život.“

Během následujících angažmá v divadlech ztvárnil desítky rolí a postupně si budoval jméno jako talentovaný herec. „Každá role byla výzvou, každé představení školou. Dodnes cítím vůni kulis a slyším potlesk diváků, když na ta léta vzpomínám.“ A právě z téhle doby pochází jeho archivní fotky.

Bez zajímavosti není ani jeho politická zkušenost. Byl jedním ze zakládajících členů Občanského fóra v Pardubicích a do roku 1992 byl také poslancem České národní rady. Ani v této době však nepřestal hrát a hostoval v pražském Činoherním klubu.

Začínající moderátor

Přestože divadlo bylo Čecha velkou láskou, osud pro něj měl připravenou ještě jinou cestu.

Skutečný zlom v kariéře totiž přišel s nástupem do televize Nova a pořadu Chcete být milionářem? „Když mi nabídli Milionáře, věděl jsem, že to bude něco velkého,“ vzpomínal. „Ale to, jaký fenomén z toho vznikne, to jsem si nedokázal představit ani v nejdivočejších snech.“

Pořad se stal okamžitým hitem a Vladimír Čech se díky němu stal jednou z nejznámějších tváří televize. Jeho elegantní vystupování, pohotové reakce a laskavý přístup k soutěžícím si získaly srdce diváků. V letech 2001, 2002 a 2003 byl zvolen nejoblíbenějším moderátorem soutěží v televizní anketě TýTý.

„Snažil jsem se být pro soutěžící oporou,“ vysvětloval svůj přístup. „Věděl jsem, jak obrovský stres prožívají, a chtěl jsem jim to co nejvíce ulehčit. Zároveň jsem se snažil udržet napětí pro diváky. Byla to zajímavá rovnováha.“

Boj s nemocí

Byl na vrcholu popularity, jenže zasáhla nemoc. Začalo to před Vánocemi roku 2011 bolestmi břicha, v lednu příštího roku se pak dozvěděl, že má rakovinu tlustého střeva. „Diagnóza mě zasáhla jako blesk z čistého nebe,“ přiznal v jednom z posledních rozhovorů. „Najednou jsem si uvědomil, jak je život křehký a jak rychle se všechno může změnit.“

Následovala operace, a také chemoterapie a biologická léčba. Navzdory vážné nemoci se nevzdával a bojoval statečně až do konce, jenže se přidaly komplikace spojené se zápalem plic. „Byl neuvěřitelný bojovník, neopouštěl ho pověstný humor. Sice přestal hrát v divadle, dokud to šlo dál působil v rádiu Blaník a daboval,“ vzpomíná jeho manželka Milada.

Vladimír Čech zemřel v březnu 2013 ve věku 61 let. Chtěl zemřít doma, to se mu bohužel nesplnilo. „Jeho stav byl natolik vážný, že převoz z nemocnice už nebyl možný,“ popsal poslední chvíle dojatě jeho kamarád, zpěvák Josef Zíma.

