Herec Vladimír Dlouhý měl o deset mladšího bratra Michala, který se také pohyboval v umělecké branži. Nicméně už tolik se neví, že kromě něj měl i bratra Olivera, který je dnes velmi pohledným třicátníkem. A k tomu se mu na kontě povaluje pár miliard. Kdo je veleúspěšný bratr slavného herce?

Vladimír, Michal i Oliver vždy drželi při sobě. A to i přesto, že Oliver byl pro ty dva bratrem nevlastním. Jejich tatínek si totiž v novém manželství pořídil i nového potomka. Od nejstaršího Vladimíra dělilo nejmladšího Olivera celých třicet let. To pro něj ale nic neznamenalo, když se Oliver narodil, oslavoval to tak, jako by to byl bratr vlastní.

„Máme stejného tátu a jinou maminku. Měli jsme se rádi. Potkávali jsme se všichni tři, teď se už vídám, bohužel, jen s Míšou. Naše rodina jezdí každý rok na týden stanovat. Tam vždycky probíráme život a je to fajn,“ cituje slova nejmladšího z tria (dnes tedy bohužel už jen dua) bratří Dlouhých deník Blesk.

Jediný aspekt, kde se toto polobratrství projevilo, je možná profesní směr, kterým se nejmladší z bratrů Dlouhých vydal. Narozdíl od Vladimíra, který byl veleúspěšným hercem a dodnes by zajisté byl, kdyby neprohrál svůj boj s rakovinou, Michala, který sice kráčel v bratrově stínu, nicméně je skvělým hercem a úspěšným dabérem, se Oliver rozhodl pro zcela jinou cestu.

Byl líný, a tak si vymyslel aplikaci

Jako mladík si přivydělával prodejem borůvek u rakouských hranic, dovážel elektronické cigarety a vyráběl jukeboxy. Zlom ovšem přišel, když si chtěli s přítelkyní vyrazit na dovolenou do Portugalska, nicméně zjistili, že letenky jsou pro ně příliš drahé a vyhledání spojení příliš složité.

„Trvalo mi to několik dní, než jsem našel nejlevnější spojení,“ vyprávěl Oliver Dlouhý v Show Jana Krause o tom, co ho vedlo k tomu, že si musel vymyslet vlastní aplikaci, která by vyhledávání leteckých spojů urychlila. „Výsledkem je řada levných letů, které na sebe navazují. V některých případech je letenka dokonce levnější až o 50 či 90 procent,“ popisuje svou aplikaci, kterou nejspíš dost dobře znáte, protože jste si přes ni už v minulosti nějaký ten let našli. Jmenuje se Kiwi.

Bratr se mu posmíval, pak začal vydělávat více než on

Oliver Dlouhý také dodal, že zpočátku se mu jeho bratr Michal posmíval, samozřejmě jen kulišácky. „Míša se mi zpočátku smál. Když teď vydělávám víc než on, tak už se mi nesměje. Ne, tak to není, dělám si legraci, vím, že mi fandí,“neskrývá radost z radosti bratrovy. Jeho nejstarší bratr Vladimír už ho ale uznale po zádech poplácat nestihl, zemřel v roce 2010 a Oliver se svým nápadem přišel až o dva roky později.

A co že stojí za jeho obrovským úspěchem? „Kvůli lenosti jsem hledal způsob, jak zautomatizovat činnost, kterou jsem předtím dělal složitě manuálně – v mém případě to bylo propojení nespolupracujících aerolinek. Díky naivitě jsem od začátku věřil, že to bude obrovsky úspěšný byznys. A protože hodně důvěřuju lidem, dovedl jsem delegovat práci, a to nám umožnilo rychle vyrůst. Bez špetky selského rozumu to nejde, to snad dá rozum, ne?“ cituje slova svého studenta pražská vysoká škola NEWTON.

Americký časopis Forbes zhodnotil jeho start-up jako jeden z deseti nejrychleji se rozvíjejících na světě. A s číslem deset ještě chvíli zůstaneme, tolik miliard se totiž odhaduje, že má jeho firma hodnotu dnes. „Z minimální investice jeden milion dolarů se zhodnocení povedlo,” pochvaluje si svůj dobře šlapající byznys Oliver Dlouhý.

